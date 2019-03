Puente y su rifirrafe con Rosalía: «Con quién se acuesta un artista no escandaliza, pero saber lo que cobra sí» Rosalía durante su actuación en los Grammy Latino. / AFP El alcalde de Valladolid asegura que «es obligación de las administraciones púbicas explicar lo que gasta y lo que no gasta» VÍCTOR VELA VALLADOLID Lunes, 25 marzo 2019, 12:57

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha declarado este lunes por la mañana «sorprendido» por el hecho de que «en este país saber con quién se acuesta un artista no escandalice, pero saber lo que cobra por una actuación sí». Puente, en declaraciones a Espejo Público (Antena 3), ha asegurado que asiste «escandalizado» desde los últimos dos meses «cómo la vida privada de una artista como Malú se ha desvelado públicamente, y nadie ha dicho nada, y ahora hay un cierto escándalo porque se desvela lo que una artista pide a una institución pública que es transparente».

Noticia relacionada El alcalde de Valladolid y Rosalía se enzarzan en Twitter a raíz del caché de la cantante

De este modo, Puente explica la polémica destada este fin de semana en la red social twitter, después de que el alcalde de Valladolid desvelara que la cantante Rosalía solicitaba 500.000 euros por actuar en la Plaza Mayor de Valaldolid durante las fiestas patronales de septiembre. La cantante escribió un mensaje en su perfil oficial en el que aseguraba que la cifra era incierta.

Puente ha defendido de nuevo su versión, esta vez en el salón de recepciones de la Casa Consistorial. «Si no ha pedido eso, que nos diga públicamente lo que pide, porque nosotros estamos encantados de contratarla. Si su caché está tan lejos como dice que está de esa cifra, a lo mejor a nosotros nos encaja en nuestro presupuesto y podemos finalmente contratarla». «Quizá tiene un problema de comunicación con la gente que le lleva los asuntos», aseguró Puente, quien defendió que «es obligación de las administraciones públicas dar explicaciones de lo que gasta y de lo que no gasta» «No entiendo que los artistas se molesten. En Dinamarca el caché de los artistas es público en el momento en el que hay instituciones que les contratan».

«En cualquier caso -añadió Puente- yo no he desvelado su caché, porque entiendo que Rosalía tendrá un precio diferente para su show según el lugar en el que lo lleve a cabo. Yo he desvelado lo que le ha pedido su representante por actuar en Valladolid en las fiestas patronales. Y no tengo ninguna razón para mentir. Me preguntó un ciudadano en redes sociale y contesté con transparencia, como siempre hago». Puente insistió en que no valora «si el caché es mucho o es poco, si es alto o es bajo, si lo vale o lo deja de valer. Lo que sí digo es que para el Ayuntamiento de Valladolid, como para la mayor parte de los ayuntamientos de España, es inabordable».

«Yo no he criticado a la artista, que me parece fabulosa, si no, no habríamos pensado en contratarla», concluyó.