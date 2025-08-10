El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vecinos de Villasexmir sacan la imagen del beato Florentino en procesión L. Negro

Villasexmir rinde homenaje a su hijo más ilustre

Este día de fiesta grande está dedicado al beato Florentino Asensio Barroso asesinado el 9 de agosto de 1936 en Barbastro

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:00

Como cada 9 de agosto, Villasexmir volvió a vestirse de fiesta y devoción para honrar la memoria de su vecino más ilustre, Florentino Asensio Barroso, nacido en la localidad en 1877. Este beato fue obispo de Barbastro y fue uno de los trece obispos asesinados durante la guerra civil, víctima de la persecución religiosa. Fue proclamado mártir por la Iglesia católica y beatificado en Roma por Juan Pablo II en 1997.

La jornada festiva comenzó en la iglesia de la Asunción, donde los fieles participaron en una eucaristía concelebrada por el párroco Jorge Polo, el diácono Félix Pérez y el párroco de la iglesia Beato Florentino Asensio de Valladolid, Miguel Ángel Núñez. Tras la misa, la imagen del beato recorrió en procesión las calles de Villasexmir hasta llegar al lugar donde se levantaba su casa natal.

El homenaje se prolongó con un vino español y con música en directo a cargo de Rosa Rico y David de Andrés. A continuación, tuvo lugar una paella solidaria que recaudó fondos para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. La tarde de este día festivo concluyó con un hinchables para niños y grandes y con una discomovida a cargo de DJairx

