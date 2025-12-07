Villamuriel de Campos escenifica el belén viviente más madrugador

Miguel García Marbán Valladolid Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:35 Comenta Compartir

Estamos en Belén, región de Judea, alrededor del año 4 a.C. durante el reinado del emperador romano Augusto. Es el comienzo del belén viviente que este sábado pusieron en escena los vecinos de Villamuriel de Campos en la que puede ser la representación más madrugadora de la Navidad del presente año, que estuvo organizada por la Asociación Cultural Velay con la colaboración del Ayuntamiento.

La puesta en escena tenía lugar por primera vez, siendo incluida el último FindeMuriel de este año, la iniciativa de organizar actividades cada primer fin de semana del mes que se inició en octubre de 2024 con el objetivo de poder mitigar la soledad que recorre la villa en los meses más difíciles.

Aunque la aparición de la lluvia deslució un poco la actividad, que tuvo que trasladarse desde la plaza Mayor al interior del bar, la representación fue todo un éxito, mostrando los vecinos participantes gran ilusión para escenificar distintos pasajes bíblicos, como la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, el empadronamiento, la posada, el nacimiento del Niño Jesús, el anuncio a los pastores, la llegada de los Reyes Magos y la adoración al Niño Jesús con sus presentes de oro, incienso y mirra, la visita a Herodes, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto.

El alcalde, Anacleto Pascual Alegre, que participó en la puesta en escena personificando al rey Melchor, manifestó que «la actividad se había hecho con mucha ilusión, con la lectura de algunos pasajes de la Biblia, con gran interés, en especial, para los más pequeños». Para el regidor estos fines de semana con actividades «son jornadas de convivencia muy importantes para dinamizar la vida del pueblo», asegurando que ¡son un motivo para que muchos vuelvan, para que no pierdan el contacto con el pueblo y sus gentes».

Este largo último FindeMuriel del año, el tercero de este invierno y el décimo de los realizados hasta ahora, bajo el lema Viva la Navidad, se iniciaba el viernes con la decoración navideña y el árbol de los deseos. El programa continuó el sábado con la degustación de los pinchos navideños, una de las actividades que siempre se repite en cada nuevo FindeMuriel desde su primera edición, donde los vecinos participantes aportan sus creaciones culinarias de gran ingenio. Por la tarde hubo distintas actividades antes de que se representase el belén viviente. El domingo se dio comienzo al árbol genealógico común de la localidad, que pretende buscar las conexiones entre las familias en una actividad que se pretende prolongar hasta el próximo verano, cuando se expondrán los resultados en un gran mural.

Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que velay es una interjección que se usa para dar por cierto o asegurar lo que se dice. Una palabra muy terracampina usada en Villamuriel de Campos que la vecina Yolanda Pérez, escogió hace años para dar nombre a una asociación que ahora ha reactivado junto a los también vecinos Álvaro Lobato, que es concejal y que tuvo la genial idea de los FindeMuriel, Nieves Alegre, Paloma Martín y Eva García. La asociación busca «organizar actividades hagan revivir el pueblo, nuestra idea es que Villamuriel siga en forma», en palabras de Yolanda Pérez, quien indicó que «nuestra intención es aportar ideas y canalizarlas a través del Ayuntamiento». La asociación, a través de sus miembros y familiares se ha hecho cargo del bar del pueblo durante este fin de semana al haber quedado sin la persona que lo gestionaba. La asociación ya trabaja en organizar los próximos FindeMuriel, con la matanza en febrero, la Cruz en mayo y San Pelayo en junio.

Yolanda Pérez es una inquieta vecina que, aunque vive en Madrid, no duda, siempre que puede, en volver a su pueblo natal para poner a disposición de la localidad toda su experiencia creativa como poeta discursiva y visual, performer y artista, siendo cofundadora y codirectora de Alabastro, revista de creación poética (1993-1998), así como editora de Experimenta, revista de creación poética experimental, desde 1998. Desde 2002, como miembro del Colectivo YEA!, coordina los encuentros de poesía y acción en la Galería El Mono de la Tinta en Madrid, y los Encuentros Internacionales de Arte de Acción Acción!MAD de Madrid. Actualmente, gestiona, coordina y participa en lecturas poéticas, presentaciones, coloquios, conferencias y festivales, e imparte talleres de poesía visual y arte de acción.