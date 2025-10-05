El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto histórica de los vecinos junto a la Virgen del Rosario frente a la fachada de la colegiata

Ver 18 fotos
Foto histórica de los vecinos junto a la Virgen del Rosario frente a la fachada de la colegiata Miguel G.Marbán

Valladolid

Villagarcía de Campos conmemora los cinco siglo siglos del nacimiento de doña Magdalena de Ulloa

La localidad procesionó por primera vez a su patrona, la Virgen del Rosario, desde la parroquia hasta la Colegiata de San Luis, fundada por la insigne vecina, aya de don Juan de Austria

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:12

Comenta

La localidad de Villagarcía de Campos vivió este domingo una jornada histórica al conmemorar los 500 años del nacimiento de uno de los personajes más ... importantes de su historia, doña Magdalena de Ulloa. Con motivo de la celebración de sus fiestas patronales, este domingo, por primera vez, la Virgen del Rosario, en su tradicional procesión, se trasladó desde la iglesia parroquial de San Pedro hasta la Colegiata de San Luis, donde se encuentra enterrada la que fuera aya de don Juan de Austria junto a su esposo, don Luis Quijada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así era el Valladolid que dejó el Conde Ansúrez: del Puente Mayor a la primera plaza de San Miguel
  2. 2

    Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de cincuenta años desaparecido en el río Pisuerga
  3. 3

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  4. 4

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  5. 5

    La respuesta del colegio de Valladolid al caso de acoso denunciado en su centro
  6. 6

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  7. 7 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  8. 8

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  9. 9

    RTVE inicia la obra de su sede en la Ciudad de la Comunicación 26 años después de anunciarla
  10. 10

    Dos de Picas: «Las sardinas del restaurante Paco Espinosa son un manjar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Villagarcía de Campos conmemora los cinco siglo siglos del nacimiento de doña Magdalena de Ulloa