Villagarcía de Campos conmemora los cinco siglo siglos del nacimiento de doña Magdalena de Ulloa

La localidad de Villagarcía de Campos vivió este domingo una jornada histórica al conmemorar los 500 años del nacimiento de uno de los personajes más ... importantes de su historia, doña Magdalena de Ulloa. Con motivo de la celebración de sus fiestas patronales, este domingo, por primera vez, la Virgen del Rosario, en su tradicional procesión, se trasladó desde la iglesia parroquial de San Pedro hasta la Colegiata de San Luis, donde se encuentra enterrada la que fuera aya de don Juan de Austria junto a su esposo, don Luis Quijada.

A media mañana, en el interior de la iglesia de San Pedro, el párroco de la localidad y rector de la Colegiata de San Luis de la Compañía de Jesús, José María García, expresó la importancia de la conmemoración de la muerte de doña Magdalena de Ulloa que «tanto supuso para este pueblo», a la vez que pidió a la Virgen del Rosario su bendición de calles, plazas, niños y mayores. Con la presencia de la corporación municipal y de distintos alcaldes de la comarca, no tardaba en salir la procesión con la patrona, que fue portada a hombros hasta las puertas de la iglesia de la Colegiata de San Luis, en cuya escalinata se llevó a cabo una histórica fotografía con todos los presentes junto a la patrona. Más tarde, daba comienzo la misa de acción de gracias que fue oficiada por el arzobispo de Valladolid, Luis Agüello. A continuación tuvo lugar un refresco para todo el pueblo. Este lunes se procederá a trasladar la Virgen de Rosario a la parroquia en el último días de la fiestas. El alcalde, César Herrero, expresó que «la localidad ha vivido una jornada histórica».

Muy cerca de la Virgen del Rosario en todo momento estuvo la vecina Esperanza Domínguez, que, junto a su hermana María Rosa, son las encargadas de todo lo que tiene que ver con la Virgen y con su retablo. Esperanza expresó su gran devoción a la patrona de Villagarcía, a la que donó el precioso manto que viste en la actualidad hecho con telas llegadas de Valencia y confeccionado por el gran modisto Vittorio y Lucchino. La devoción por la Virgen del Rosario de estas dos hermanas es herencia de la que tuvo su madre, Esperanza González, según recordó con emoción su hija.

Doña Magdalena de Ulloa (Toro-1525 – Valladolid 1598) fue esposa de don Luis Méndez de Quijada, mayordomo mayor de Carlos V, siendo una de las mujeres que más apoyó a la Compañía de Jesús por tierras castellanas cuando los jesuitas se encontraban en plena expansión, tanto por la península como por tierras de ultramar. Gracias a la amistad que mantuvo con San Francisco Borja, consiguió el apoyo y las bulas de autorización para fundar la iglesia-colegiata de San Luis de Villagarcía y el Colegio de la Compañía de Jesús, que se convirtió en el noviciado más importante de la Península, así como otros colegios jesuitas en Oviedo (San Matías) y en Santander (La Anunciación). Además, creó varios hospitales y realizó numerosas obras de beneficencia.

La festividad de la Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre para conmemorar la Batalla de Lepanto en 1571, de hecho también se la conoce como Nuestra Señora de la Victoria del Rosario. Por esta la razón, Villagarcía de Campos tomó a esta Virgen como su patrona ya que hay que recordar que en este municipio se crio Juan de Austria, vencedor en la batalla de Lepanto, cuyos pendones aún se guardan en la colegiata de San Luis. De hecho «los propios zapatos de plata que lleva el niño Jesús de la imagen de la Virgen del Rosario fueron donados por don Juan de Austria», como siempre recuerda el concejal Honorato Val Espinel.