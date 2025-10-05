Villabrágima se rinde ante la Virgen del Rosario como cada primer domingo de octubre

La procesión de la Virgen del Rosario a su salida de la iglesia de San Ginés

Miguel García Marbán Valladolid Domingo, 5 de octubre 2025, 19:08

Los vecinos de Villabrágima, fieles a su más ancestrales festividades, volvieron a celebrar este domingo, como cada primer domingo de octubre, la centenaria tradición tan querida del pueblo de procesionar a su patrona, la Virgen del Rosario.

Por la mañana, el gran protagonismo lo tuvo por la mañana el encierro por el campo, con la asistencia de numerosos caballistas y cientos de vehículos. Por la tarde, la Virgen del Rosario volvió a procesionar a hombros por las calles de la localidad desde la iglesia de San Ginés, en cuyo atrio se cantó, con gran emoción y devoción, la Salve a la patrona como fin de la procesión.

La fundación de la Cofradía de Labradores de la Virgen del Rosario de Villabrágima, tal y como consta en su libro primero, la realiza el prior del Convento de San Pedro de Rioseco, de la Orden de Predicadores, el 29 de mayo de 1746.

En su octava constitución vuelve a hacer memoria de la celebración de las fiestas, recordando que «los cofrades deben celebrar todas las fiestas de la Virgen y en especial la principal de esta cofradía que como va dicho es el primer domingo del mes octubre señalada por San Pio Quinto, y después confirmaron Gregorio Décimo y Clemente Octavo, por día deputado para la fiesta del Rosario».

Temas

Villabrágima