Traspinedo es el municipio de Valladolid on más de mil habitantes que cuenta con mayor número de viviendas no principales. Rodrigo Jiménez

Valladolid tiene 116 pueblos donde más de la mitad de sus casas están vacías casi todo el año

Casi una de cada cuatro viviendas del medio rural tienen un uso esporádico: solo se ocupan en verano o los fines de semana

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:14

No viven de continuo en el pueblo. Pasan la mayor parte del año en Valladolid, en Barcelona, en Bilbao. Eso sí, reservan siempre unos días ... de sus vacaciones para acercarse por Gatón de Campos, su localidad de origen, allí donde están las raíces (y la casa) familiar. Este año, el Ayuntamiento ha elegido a los integrantes de la peña Simpas para pronunciar el pregón de las fiestas… y esta decisión ilumina una realidad que se produce (sobre todo durante julio y agosto) en muchas localidades de la provincia. Llegan los veraneantes. La población de los pueblos se multiplica… y se llenan esas casas que durante el resto del año han estado cerradas a cal y canto, con las persianas bajadas, los dormitorios sin orear.

