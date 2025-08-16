El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vecinos de Gatón de Campos durante las pasadas fiesta de la Virgen de las Nieves El Norte

Gatón de Campos, pasar de 12 a 200 vecinos

La localidad rejuvenece en verano, abriendo todas sus casas, lo que la hace ser la primera localidad de la provincia con segundas viviendas con un 79 por ciento

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:15

Cuarenta y cinco habitantes pueden parecer poco para el que solo mire cifras, pero nosotros sabemos que aquí caben cien corazones, mil recuerdos, y un ... millón de momentos compartidos. Son las palabras que el pasado 4 de agosto pronunció en Gatón de Campos Patricia Tejedor durante el pregón de las fiestas patronales del terracampino pueblo, expresando el sentir de numerosas familiares y allegados que cada año reservan parte de sus vacaciones para volver al pueblo de sus ancestros y llenar sus calles de vida.

