El pregón de la peña Simpas abre las fiestas de Gatón de Campos

Hoy no venimos solo a dar un pregón, venimos a rendir homenaje a un lugar que, aunque pequeño en tamaño, es inmenso en alma: nuestro ... querido Gatón. Son la palabras con las que este martes la peña Simpas inició el pregón de las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves, la querida patrona del terracampino pueblo.

Patricia Tejero, Eneko Méndez, María Catón y Ramón Barroso, que, aunque viven en ciudades como Valladolid, Bilbao o Barcelona, no faltan nunca a la cita de las fiestas del pueblo de sus ancestros, tomaron la palabra en nombre de su peña para hablar de sus raíces en un sentido homenaje a todas las generaciones de la localidad, para exclamar a los cuatro vientos que «cuarenta y cinco habitantes pueden parecer poco para el que solo mire cifras, pero nosotros sabemos que aquí caben cien corazones, mil recuerdos, y un millón de momentos compartidos», porque ser de Gatón «no es solo una dirección. Es una forma de mirar la vida con sencillez, con fuerza, con amor».

En el pregón, también hubo tiempo para ensalzar la vida en el pueblo, donde «se pueden escuchar las campanas sonar anunciando si hay misa, o el claxon de que ha llegado el del pan, o los pájaros trinar mientras te tomas el café por la mañana». También se trajeron al presente emotivos recuerdos, sin olvidarse de mencionar a los vecinos más mayores, a esa generación que «lleva el pueblo cosido en el alma», pero también a los que ya no están «pero siguen aquí en cada rincón, en cada piedra, en cada recuerdo», expresando que «sin sus pasos, hoy no estaríamos aquí».

Un amor por Gatón de Campos que personifica Patricia Tejero, que, a sus 40 años, no deja de volver al pueblo de su abuela, Aurora de la Rosa, de 97 años, y de su padre, Cecilio Tejedor, porque es el lugar de su infancia y adolescencia, de los veraneos en la casa familiar, donde aprendió a montar en bicicleta, porque «es algo que te llama, que no se puede explicar con palabras». Patricia llevó a Gatón de Campos en su juventud al que entonces era su novio, Víctor González, del barrio vallisoletano de la Pilarica, y ahora, ya su marido, le falta tiempo para pedir las vacaciones para no faltar a su cita de las fiestas del que ya considera su pueblo.

El alcalde, Rafael Pérez, invitó «con gran emoción a que podáis acudir y disfrutar de estas grandes fiestas, por nuestra gran patrona y madre, la Virgen de las Nieves». Además alentó a los vecinos a que «colaboréis y os ayudéis siempre en todo lo que se pueda, somos un equipo, una familia». No dejó de tener un recuerdo «para los que nos han dejado, sin ellos nunca será igual, pero sí diferente, que se sientan orgullosos de lo que nos dejaron y enseñaron».

Las restricciones de la Junta de Castilla y León ante las altas temperaturas y la amenaza de fuegos, hicieron que no se pudiera llevar a cabo, tras el pregón, la tradicional hoguera en la que se quema una réplica de la torre de la iglesia de San Pedro, con la que se rememora la leyenda de la Virgen que, según la tradición, salvó a la iglesia de un incendio con una nevada en pleno verano. Sí que se realizó el emotivo cante de la salve, que dio paso a una cena comunitaria y bingo popular. Este martes la localidad vivirá el día más importante de sus fiestas con la celebración de la festividad de la patrona, con solemne misa, precedida de la procesión, en la que participarán danzantes de las agrupaciones Virgen de los Aguadores, Campos de Mielgas y Zagalejos. Al mediodía habrá un vino español. Por la tarde, los más pequeños serán los protagonistas de los hinchables, y los mayores, del campeonato de tarusa. La noche será para el baile popular y concurso de la escoba. El miércoles tendrá lugar por la mañana la misa de difuntos dando paso al mediodía a un vermú torero con la charanga Desconcierto y la degustación de una sabrosa paella. La tarde será protagonizada por la magia y los juegos de mano a cargo del mago Toño llegando a la noche con una chocolatada y fiesta temática.

Las fiestas llegarán a su fin el jueves con la guerra de agua al mediodía, con los juegos infantiles por la tarde, además del torneo de fútbol, poniendo el broche final el baile, en el que no faltará una chorizada y la entrega de premios. Hasta el domingo 10 de agosto continuará la octava semana cultural, que se iniciaba el pasado viernes y en la que se enmarcan las fiestas patronales.