Urueña une literatura, arte y paisaje en un festival de la cultura

Cuando se produce la feliz unión entre la literatura, el arte y el paisaje, el mejor resultado son actividades como las que durante estos días ... han tenido lugar en Urueña con la celebración de la primera edición del Festival de los Libros Literatura y Paisaje con un atractivo programa para todos los públicos que, sin duda, es un nuevo motivo para disfrutar del patrimonio cultural y natural de la histórica villa amurallada. Una iniciativa que ha estado organizada por la Diputación de Valladolid, el Centro e-Lea Miguel Delibes, Valladolid Avanza, el Instituto de Castellano y Leonés de la Lengua, el Ayuntamiento de Urueña y Alimentos de Valladolid.

El programa se inició el jueves con la interesante mesa redonda El paisaje en la literatura, que, moderada por el periodista Javier Pérez Andrés, contó con la participación del catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid Eduardo Martínez de Pisón y los escritores Sara Mesa y Sergio del Molino. El viernes, con el lema «Disfrutando en el paisaje», el programa se centró en la celebración por la mañana de diversos talleres prácticos de juegos tradicionales, pintura y flores, impartidos, entre otros, por el pintor Isidoro Moreno y la artista Cristina Hernández. Unos talleres que tuvieron la participación de alumnos del Colegio Rural Agrupado La Besana de Mota del Marqués. Por la tarde, el turno fue para los talleres de escritura creativa y encuadernación artesanal, impartidos por Yolanda Izard y el Taller de Encuadernación Artesanal de Urueña. La jornada se cerraba con una observación astronómica a cargo del Centro Astronómico Tiedra. El alcalde carrasqueño, Francisco Rodríguez, además de agradecer la iniciativa de la Diputación de Valladolid y la Villa del Libro, manifestó «estar encantado de tener esta actividad en un amplio fin de semana de paisajes, libros y cultura». También destacó su importancia para «dinamizar la vida del pueblo, además de servir para promocionar el patrimonio de la localidad».

El programa del sábado estuvo dedicado a «Una librería, un paisaje, un autor», con conversaciones y firmas de libros en las librerías de Urueña con autores como Esther Bengoechea, Jaime Nuño, Mercedes Parada Deu, Pepo Paz Saz, Jesús Redondo, Ane Bastida Lizaso, Ignacio Sanz, Emilio Gancedo y Jonás Trueba. Para terminar el día, se celebró «La ruta de los goliardos», que llevó la poesía, la música y la animación a los restaurantes del municipio, partiendo del Corro de San Andrés. El festival llegó a su fin el domingo con el apartado «El paisaje en la música», un concierto didáctico en el Centro e-Lea a cargo del grupo Carmina Terrarum, presentado por Joaquín Díaz y Luis Delgado, que puso el broche final a cuatro días de cultura, naturaleza y convivencia literaria.