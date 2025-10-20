El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Taller infantil de pintura impartido por Isidoro Moreno en el mirador del roto de la muralla

Taller infantil de pintura impartido por Isidoro Moreno en el mirador del roto de la muralla El Norte

Urueña une literatura, arte y paisaje en un festival de la cultura

La histórica villa amurallada ha acogido el primer Festival de los Libros «Literatura y Paisaje» con distintas actividades para todos los públicos

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 20 de octubre 2025, 10:54

Cuando se produce la feliz unión entre la literatura, el arte y el paisaje, el mejor resultado son actividades como las que durante estos días ... han tenido lugar en Urueña con la celebración de la primera edición del Festival de los Libros Literatura y Paisaje con un atractivo programa para todos los públicos que, sin duda, es un nuevo motivo para disfrutar del patrimonio cultural y natural de la histórica villa amurallada. Una iniciativa que ha estado organizada por la Diputación de Valladolid, el Centro e-Lea Miguel Delibes, Valladolid Avanza, el Instituto de Castellano y Leonés de la Lengua, el Ayuntamiento de Urueña y Alimentos de Valladolid.

