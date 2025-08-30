Tudela escogerá 'el mejor tomate' entre 17 variedades concursantes en su feria

La Feria del Tomate de Tudela de Duero celebra este año una nueva edición que comenzó este sábado, 30 de agosto, a las 10:00 ... horas de las mañana en el parque municipal El Bailadero con la apertura del mercado de productos ecológicos, y cerró la primera parte de la jornada con la cata de los diferentes tomates concursantes. Un total de 17 variedades se desplagaron sobre la mesa con sendos números asignados para facilitar así la votación. A las 13:00 horas, se invitó a los visitantes a ir desfilando de un extremo a otro para probar, con detenimiento y disfrute, las distintas muestras del concurso. Finalmente, cada uno votó la que fuera su preferida, arrojando la suerte del próximo ganador de la Feria en el buzón que aguardaba al final del recorrido.

Los agricultores que han querido tomar lugar en el concurso han aportado, previamente, tres kilogramos de tomates antes del inicio de la cita de este sábado. De las variedades presentadas, solo las seis más votadas pasarán a la ronda final, que se celebrará en el mismo emplazamiento este domingo, 31 de agosto, a la misma hora que la primera cata. Para entonces, los participantes deberán aportar un kilo más de la misma variedad del producto concursante. Sin embargo, en esta segunda ocasión, se contará con el veredicto de un jurado profesional para la elección de los dos mejores tomates de la temporada.

Pero este certamen ha sido apenas una parte de la gran oferta del evento agrícola. Más de una docena de puestos se han instalado en el recinto municipal, con un amplio inventario de productos ecológicos de la huerta tudelana cultivados por la asociación La Flor de Castilla, dedicada durante años a la recuperación de variedades tradicionales, así como por otros pequeños comerciantes invitados. Junto a los puestos agrícolas, también se encontraban otros más golosos, como los de panadería o confitería tradicional, los de miel artesanal o los de embutidos. Como de costumbre, también ha estado presente la asociación en apoyo al tudelano Miguel Carrión, paciente de la enfermedad de Lyme. Por supuesto, tampoco ha faltado la música popular y el ambiente festivo amenizado por los Dulzaineros de Asociación Cultural Los Águilas.

En la jornada del domingo, la apertura de la Feria tendrá lugar a las 11:00 horas de la mañana. Antes de iniciar la segunda cata –la decisiva– la Biblioteca de semillas de Valladolid y la bióloga Marina Arias Robles, que también es profesora de la Escuela-Taller Viveros y Jardines de la Diputación de León, impartirán un coloquio bajo el nombre de 'Productos Hortícolas Ecológicos'. Para clausurar la Feria, se realizará la entrega de premios a los ganadores del concurso en torno a las 14:30 horas. El galardón finalista será otorgado por La Flor de Castilla y el primer 'Premio al mejor tomate', por el Ayuntamiento de Tudela de Duero.