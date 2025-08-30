El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Platos listos para degustar tomate. L. A. D.

Tudela escogerá 'el mejor tomate' entre 17 variedades concursantes en su feria

La cita, que culmina el domingo, ofrece también una gran variedad de productos tradicionales y ecológicos de la huerta, además de artesanales

Lorena Arias Duque

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:04

La Feria del Tomate de Tudela de Duero celebra este año una nueva edición que comenzó este sábado, 30 de agosto, a las 10:00 ... horas de las mañana en el parque municipal El Bailadero con la apertura del mercado de productos ecológicos, y cerró la primera parte de la jornada con la cata de los diferentes tomates concursantes. Un total de 17 variedades se desplagaron sobre la mesa con sendos números asignados para facilitar así la votación. A las 13:00 horas, se invitó a los visitantes a ir desfilando de un extremo a otro para probar, con detenimiento y disfrute, las distintas muestras del concurso. Finalmente, cada uno votó la que fuera su preferida, arrojando la suerte del próximo ganador de la Feria en el buzón que aguardaba al final del recorrido.

