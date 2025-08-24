Tratan de huir en patinetes en Laguna para evitar su detención por posesión de drogas La rápida intervención de los agentes, tras una persecución, propició su captura y detención, poniéndolos a disposición judicial y del Ministerio Fiscal

El Norte Domingo, 24 de agosto 2025, 00:47 Comenta Compartir

La Policía Local de Laguna de Duero detuvo recientemente, en dos intervenciones diferentes, a dos personas, una de ellas menor de edad, por posesión de estupefacientes. En concreto, se les intervinieron 154 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína y marihuana en un caso, y en el otro, 200 gramos de hachís y marihuana, además de dinero en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida Juan de Austria y en el entorno del lago, y en ambos casos, los presuntos autores trataron de huir en patinetes eléctricos, pero la rápida intervención de los agentes, tras una persecución, propició su captura y detención, poniéndolos a disposición judicial y del Ministerio Fiscal.