Dos personas en un patinete eléctrico, en imagen de archivo. D. Arienza

Tratan de huir en patinetes en Laguna para evitar su detención por posesión de drogas

La rápida intervención de los agentes, tras una persecución, propició su captura y detención, poniéndolos a disposición judicial y del Ministerio Fiscal

El Norte

Domingo, 24 de agosto 2025, 00:47

La Policía Local de Laguna de Duero detuvo recientemente, en dos intervenciones diferentes, a dos personas, una de ellas menor de edad, por posesión de estupefacientes. En concreto, se les intervinieron 154 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína y marihuana en un caso, y en el otro, 200 gramos de hachís y marihuana, además de dinero en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida Juan de Austria y en el entorno del lago, y en ambos casos, los presuntos autores trataron de huir en patinetes eléctricos, pero la rápida intervención de los agentes, tras una persecución, propició su captura y detención, poniéndolos a disposición judicial y del Ministerio Fiscal.

