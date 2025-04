De Tordesillas a Marruecos en Seat Panda

Este jueves, Ángel Barcenilla y Marta Rico, un matrimonio de Tordesillas, partirán hacia la que será una de las aventuras más emocionantes de sus vidas. ... Juntos recorrerán más de 2.000 kilómetros por el desierto del Sáhara y las montañas del Atlas en el Panda Raid 2025, una de las pruebas de resistencia automovilística más singulares del mundo. Él es natural de Torrelobatón, bombero de profesión y todo un apasionado del motor. Ella es de Marzales, regenta su propia peluquería y siempre soñó con viajar a Marruecos. Han decidido unir sus pasiones para lanzarse a esta experiencia a bordo de un Seat Panda de más de treinta años que han preparado con mimo durante un año entero.

El rally, que se celebrará del 13 al 18 de abril, reunirá a 416 equipos de 18 países, todos a bordo de 'Pandas' o 'Marbellas'. La salida oficial está prevista en Almería y la meta final en Mehdia. En esta prueba, los participantes no compiten por velocidad, sino por superación personal, orientación y resistencia. «Salimos el jueves a mediodía desde Tordesillas y vamos directos a Almería. Allí tendremos que pasar todos los controles al vehículo antes de partir hacia Marruecos», explicaba Ángel con ilusión un día antes de partir.

El sábado, el grupo embarcará en ferry rumbo a Nador y comenzará la primera de las seis etapas, que les llevará a atravesar todo Marruecos, desde el norte hasta el sur, cruzando el Atlas y regresando por la costa hacia la zona de Tánger. «Pasamos por todo tipo de terrenos: arena, dunas, caminos, zonas de barro, nieve al cruzar la montaña...», detalla Ángel. «Las jornadas serán intensas, con trayectos diarios de entre 250 y 300 kilómetros», completa Marta.

Todo comenzó hace justo un año, cuando un amigo habló a Ángel del Panda Raid. «Me informó un poco y al día siguiente yo ya estaba buscando un coche», recuerda. En apenas dos días, ya tenía vehículo y el proyecto en marcha. «Se lo dije a Marta. Ella tenía muchas ganas de conocer Marruecos y yo tenía muchas ganas de hacer algo así. Creo que ésta es la mejor manera de disfrutar del motor y encima haciendo turismo con tu pareja«, comenta él.

Ampliar Ángel y Marta a bordo de su Seat Panda en los caminos de Marzales L. Negro

Para Marta, la experiencia también supone cumplir un sueño, aunque no como ella se había imaginado. «Yo quería conocer Marrakech y los lugares más turísticos del país, pero cuando me lo propuso, enseguida me atrajo la idea de conocer la parte más recóndita de Marruecos. Visitar las pequeñas aldeas y ver cómo vive la gente. Ésta va a ser la oportunidad perfecta de conocer la esencia de Marruecos», comenta. Para ella no será fácil y se ha tenido que preparar a conciencia para la navegación. Irá de copiloto y su cometido será interpretar de forma correcta las indicaciones del Roadbook, una herramienta digital que permite identificar en cada tramo del recorrido, la dirección, localización y velocidad exacta del vehículo, y cumplir así las directrices que marcan las bases de la carrera. Mientras, Ángel, tendrá que seguir las indicaciones que le dé Marta en cuanto a velocidad y dirección a seguir. «Lo llevo bien estudiado. Hemo hecho alguna ruta por León y Palencia para practicar, aunque allí será distinto. En lugar de letreros, nos tendremos que guiar por las piedras y los árboles que nos encontremos en el camino... cosas que aquí no tomarías como referencia», dice ella.

Un año preparando el coche

Ángel ha trabajado durante un año para adaptar el coche a las exigencias del desierto. «Aunque estaba bien, hubo que cambiar las suspensiones, las ruedas, incluir iluminación adicional y navegación auxiliar, incorporar una barra antivuelco, extintores y hasta hemos cambiado los cinturones de seguridad para ir más sujetos», dice Ángel. Van bien cargados con piezas de repuesto, herramientas, dos ruedas de recambio, garrafas de agua y combustible, además de la tienda de campaña donde dormirán cada noche junto a su coche. «Nuestro único objetivo es llegar a la meta habiéndonoslo pasado genial. Queremos conocer gente y ver Marruecos. Completar todo el trayecto con un coche tan antiguo y en unas condiciones tan difíciles, será todo un logro», afirma Marta. «En el Panda Raid, lo importante no es la velocidad. Todos los coches estaremos geolocalizados por seguridad. La organización hace hincapié en respetar normas estrictas de velocidad en zonas habitadas. Es una prueba de habilidad y resistencia, más que de competir por ser el primero. Preparar un coche desde cero, hacerlo a tu manera y que aguante una aventura así, para mí es muy importante. Es un sueño hecho realidad», cuenta Ángel. «Yo espero pasármelo bien y hacer muchas amistades. Y si llegamos al final, ya será increíble», concluye Marta con una sonrisa.