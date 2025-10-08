La ruta del vino de Ribera del Duero, la segunda más visitada de España

La ruta del vino de Ribera del Duero es actualmente la segunda más visitada de las 37 rutas del vino que existen en España, según ... el último informe del Observatorio Turístico de Rutas de Vino de España. La ruta ribereña superó el año pasado los 381.000 visitantes, siguiendo la tendencia alcista que viene experimentando en los últimos años. Otro aspecto destacado es el gran incremento de los visitantes internacionales, que superan los 66.000, subiendo en casi 22.000. Esto supone una fuerte internacionalización de la ruta del vino de Ribera del Duero, en línea con la tendencia de las rutas de vino en España.

Asimismo, el informe presenta un impacto económico de 8,3 millones de euros, contabilizándose exclusivamente el gasto de los enoturistas en visitas a bodegas y museos (que ronda los 20 euros por persona); el impacto sería mucho más elevado si se incluyeran los gastos en alojamientos, restaurantes o compras realizadas.

Por otro lado, la ruta del vino de Ribera del Duero destaca por ser la más visitada del interior de España, es la que más servicios y entidades alberga (334) y la que aporta más servicios enoturísticos, 225, a distancia de los 207 de Penedés o los 204 de Rias Baixas. Las rutas que más visitantes recibieron fue la del vino y el Brandy Marco de Jerez, con 425.652 turistas.

Octubre, el favorito

Igualmente acapara más de la mitad de las visitas que generan en total las nueve rutas del vino existentes de Castilla y León y un elevado porcentaje de sus visitantes no se centran exclusivamente en el enoturismo, sino que aprovechan también para conocer su patrimonio, ya que los museos registran 133.189 visitas. Asimismo, la comunidad fue la que más visitantes recibió a lo largo del año pasado -624.460 visitantes- en bodegas y museos del vino, seguido de Andalucía (491.443 visitantes) y Cataluña (395.286 visitantes).

La ruta además está consiguiendo otro de sus objetivos, la desestacionalización del enoturista. Aunque octubre, el mes de la vendimia, sigue siendo el más elegido para visitar la ruta, se ha producido un notable incremento de turistas en el mes de mayo y una distribución en el resto del año, exceptuando enero que continúa siendo el más flojo.