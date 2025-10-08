El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una turista durante una visita a una bodega de la Ribera del Duero. El Norte

La ruta del vino de Ribera del Duero, la segunda más visitada de España

Castilla y León es la comunidad que más visitantes a bodegas y museos recibió a lo largo del año pasado, con 624.460

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:47

La ruta del vino de Ribera del Duero es actualmente la segunda más visitada de las 37 rutas del vino que existen en España, según ... el último informe del Observatorio Turístico de Rutas de Vino de España. La ruta ribereña superó el año pasado los 381.000 visitantes, siguiendo la tendencia alcista que viene experimentando en los últimos años. Otro aspecto destacado es el gran incremento de los visitantes internacionales, que superan los 66.000, subiendo en casi 22.000. Esto supone una fuerte internacionalización de la ruta del vino de Ribera del Duero, en línea con la tendencia de las rutas de vino en España.

