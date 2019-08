El Procurador requiere al Ayuntamiento de Mojados que cumpla la ley de Transparencia Fachada del Ayuntamiento de Mojados. / Rodrigo Jiménez El equipo de Gobierno asegura que el hecho de que «no se hayan publicado u omitido» los contenidos solicitados es una «causa común» CRUZ CATALINA Mojados Jueves, 22 agosto 2019, 08:40

El Ayuntamiento de Mojados recibió el pasado 13 de agosto una denuncia en materia de publicidad activa remitida por el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, órgano dependiente del Procurador del Común, cuya función es velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de las entidades locales de la comunidad.

La denuncia, desvelada por el portavoz de PP en el consistorio, Saúl Núñez, alega a la falta de información y publicidad en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Mojados. «Tampoco hemos podido acceder a toda la información, cuya publicación es exigible de conformidad con lo dispuesto en la ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno».

Según el documento remitido, el Comisionado de Transparencia de Castilla y León entiende que, sobre todo, existe una omisión de la publicación de los contenidos del artículo 8 de la citada ley, pues «en relación con los contratos, únicamente se publica la información correspondiente al año 2018». Respecto a las subvenciones, se explica que los datos publicados son a partir de 2018, pero no en los años anteriores.

La misma circunstancia ocurre también para los presupuestos. No se publican las cuentas anuales, al igual que tampoco son objeto de publicación los datos relativos a los bienes inmuebles de propiedad municipal. Por ello, Núñez recordó al ayuntamiento que «son medidas necesarias para cumplir con las obligaciones», al tiempo que recordó que hay que «prestar la colaboración necesaria para el ejercicio de las funciones de este órgano».

En este sentido, Nuñez reiteró que su partido solicitó hace unos días la creación de una Comisión Especial para la Transparencia en la Empleabilidad, «de la cual hoy aún seguimos sin tener una respuesta». «Ahora es el Procurador del Común quien considera que este Ayuntamiento no es transparente y omite cierta información que la ley obliga a publicar», indicó el portavoz.

«Falta de medios humanos»

Por su parte, el equipo de Gobierno aseveró que el hecho de que «no se hayan publicado u omitido» los contenidos que indica el requerimiento responde a una «causa común de la mayoría» de ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Mojados, pues hay una «falta de preparación y de medios humanos, pero sobre todo de tiempo y atasco en la Administración para realizar tal cometido». «Eso no quiere decir no haya habido transparencia», insistió el alcalde, Adolfo López, pues según resaltó «esa ha sido y es una de las máximas de este equipo de gobierno, facilitando a la oposición incluso los estados de cuentas mes a mes y todo aquello que ha solicitado a quien así lo ha requerido durante los cuatro últimos años. Así seguiremos haciéndolo con independencia de que, en lo sucesivo, todos los expedientes se puedan consultar a través de la sede electrónica», continuó.

Decidir «a su antojo»

En este sentido, el regidor argumentó que «transparencia la ha habido, la hay y la va a seguir habiendo», y continuó diciendo que le «hubiera gustado que la oposición –el Partido Popular– hubiera sido igual de transparente» durante los años que gobernó en el municipio. «Para venir ahora dando lecciones, utilizando este tema como arma política contra el equipo de gobierno», lamentó López.

Por último, en referencia al hecho de que todavía no hayan dado una respuesta a la solicitud del grupo popular de crear una Comisión Especial para la Transparencia en la Empleabilidad, el alcalde incidió en que «este tema no es una cuestión de que el alcalde pueda decidir o no a su antojo». Por ello, dijo que es una cuestión que se verá y debatirá cuando llegue el momento y donde debe hacerse, que no es otro sitio que en el pleno», concluyó el alcalde.