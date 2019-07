San Pelayo se lleva los '4Gatos' al agua Una de las actividades de arte callejero que se celebraron durante el festival. / N. Luengo Los cincuenta vecinos de la localidad vuelven a gritar contra la despoblación rural con un festival repleto de creatividad y cultura N. LUENGO Lunes, 29 julio 2019, 10:43

San Pelayo lo ha vuelto a hacer. Sus 50 vecinos, con su ilusión, buena acogida y ganas de disfrute, han conseguido que este pequeño pueblo vuelva a ser referente en su lucha contra la despoblación. A lo largo de tres días han organizado un festival, 4Gatos, con la intención de frenar esta lacra que atenaza al medio rural. Un festival con un sinfín de actividades para todos los públicos y gustos y que tenían como denominador común, el buen rollo, la participación y la improvisación.

En 4Gatos todos cuentan y todos colaboran. Desde los más mayores hasta los más pequeños. Todos tienen algo que decir. Y es que este es un festival organizado para dinamizar la vida de los habitantes de este municipio y convertirlos en sujetos activos de su realidad. Allí estaba Pilar, cuyos gustos musicales se acercan más al pasodoble que al ska, pero que disfrutó como una quinceañera del concierto que ofreció La Familia Iskariote en la plaza de su pueblo. Lo hizo compartiendo banco y manta con algunos jóvenes durante la fría noche del sábado, mientras sus pies se dejaban llevar por la música ska fusión.

También Luis y David, albañiles de profesión, quienes no dudaron un segundo en sacar y montar sus andamios para que el artista vallisoletano Félix Rodríguez, Mr. Zé, uno de los 25 embajadores oficiales del Calligraffitti de todo el mundo, único de España y que ha expuesto en Milán, París, Buenos Aires, Londres o Roma, hiciera un enorme e impresionante mural urbano en San Pelayo. «Es emocionante lo que ha logrado el espíritu de 4Gatos. Estamos de verdad muy agradecidos a todos los que han colaborado, actuado y participado de alguna manera en el festival. Han sido muchos los que han venido de forma desinteresada, sólo por el placer de actuar en este pueblo», agradecía la regidora, Virginia Hernández, que terminó actuando como DJ en una sesión de 'Agrodancing' que se alargó hasta bien entrada la mañana.

Documentales, mesas redondas, talleres de reciclaje, teatro infantil, poesía, escultura y mucha música. Todo tenía cabida en San Pelayo, y todo tenía sentido. «Hemos vuelto a demostrar que en el medio rural se pueden desarrollar actividades culturales de la misma calidad que en las ciudades. No hay una cultura pueblerina ni otra vanguardista. Cualquier espacio es susceptible de albergar cultura de calidad, de generar debate y de provocar la proliferación de ideas», señalaba Virginia Hernández.

Esta alcaldesa joven, con ganas y amante de su pueblo, se ha propuesto «consolidar el festival como símbolo de la lucha por la repoblación del medio rural y seguir atrayendo nuevos pobladores, que generen alternativas de vida en nuestro entorno». Sus vecinos son su fuerza, su aliciente y su punto de apoyo para lograrlo.

«Este año decidimos apostar por no masificar el pueblo. No queríamos vernos desbordados. Nuestro objetivo era mantener, no aumentar, los 2.500 visitantes de la edición anterior, ya que contamos con pocas infraestructuras. En cambio, si hemos apostado por mejorar la cobertura y el alcance del mensaje y lo hemos logrado. Nuestro mensaje ha llegado mucho más lejos, y la cobertura mediática ha sido grande. Es un tema que interesa y nos afecta a todos», subrayó Hernández. Ese mensaje al que se refiere es que «la despoblación no es un problema importante únicamente para los pueblos, sino para todo el país». «Hemos demostrado que en el medio rural se pueden generar alternativas culturales interesantes, tan buenas como en la ciudad. 4Gatos es una apuesta familiar, que ha servido para que la gente se dé cuenta de que un pueblo es un espacio ideal para estar en familia», añadió.

Ayer domingo se presentó Presura, la Feria para la Repoblación de la España Vacía. Un acto que contó con el interés del público y tras el cual se dio paso a la actuación del trío vallisoletano 'Sin voz ni don', que, a través de la música y la palabra, consiguió meterse al público en el bolsillo. Por la tarde, las sorprendentes e insólitas exhibiciones de magia de Óscar Escalante y el amplio repertorio de música tradicional ibérica de Los Remeros del Zapardiel, sirvieron como animado colofón al festival 4Gatos.