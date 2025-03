Nuevo manifiesto sin Vox en la Diputación de Valladolid

«Nos hubiera gustado que hubiera sido por unanimidad pero, una vez más, lamentablemente Vox ha impedido que esto sea una representación institucional», lamentaba este ... sábado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, justo antes de proceder a la lectura del manifiesto en el Palacio de Pimentel con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, el presidente criticó que «negar la realidad es la única forma de no poder cambiarla». «Queda mucho por hacer. ¿Creen que es casual que no haya una presidenta del Gobierno o de la Junta, o no haya una alcaldesa en el Ayuntamiento de Valladolid o una presidenta en la Diputación? Yo creo que no es casual, son demasiadas casualidades como para no pensar que realmente hay algo detrás, y de ahí la importancia en seguir trabajando», subrayaba Íscar.

Fueron representantes políticos de Partido Popular, Partido Socialista y Toma la Palabra los encargados de leer el texto difundido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), «el paraguas que representa a todos los municipios de España», como se refirió Íscar para seguidamente dar paso a Julio Pereda, de Toma la Palabra, encargado de 'abrir' el manifiesto. Bajo el título 'Para todas las mujeres y niñas: derechos, igualdad y empoderamiento', los tres grupos políticos renovaron su «compromiso firme e inquebrantable de defender los derechos de las mujeres y niñas, sin distinción de origen, edad, etnia, orientación sexual, dispacidad o cualquier otra condición».

Hizo Pereda hincapié en que la «brecha salarial que aparece cuando las mujeres deben elegir entre la maternidad o continuar con su carrera laboral». «Continúan asumiendo una carga desproporcionada en las tareas no remuneradas; es necesario reforzar las políticas de igualdad, conciliación y corresponsabilidad, especialmente desde el ámbito local», apuntó.

Importancia de la educación

Por su parte, la diputada socialista Virginia Almanza incidió en el papel que desempeñan las administraciones locales, «por su cercanía a la ciudadanía», a la hora de garantizar «servicios de calidad que permitan a las mujeres conciliar», además de en la educación como factor «esencial para prevenir la discriminación». «Es necesario que las nuevas generaciones crezcan en un entorno que promueva la corresponsabilidad entre hombres y mujeres», señaló.

El último en intervenir, en nombre del Grupo Provincial Popular, fue Guzmán Gómez. Remarcó el «compromiso» de la Diputación de Valladolid «a prestar una atención específica y particular a las mujeres del medio rural» y añadió que «la igualdad efectiva requiere la acción coordinada de todas las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado». «En este 8 de marzo, los grupos provinciales de PP, PSOE y Toma la Palabra reiteramos nuestro compromiso de impulsar medidas concretas que refuercen los derechos de mujeres y niñas. La igualdad no es un objetivo lejano, sino una tarea de cada día», sentenció.