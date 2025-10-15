El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Tres mujeres caminan por una calle de Renedo de Esgueva el pasado viernes. Iván Tomé

Valladolid

Los municipios del alfoz concentran el 96% del crecimiento de la población femenina en la provincia

Empleo, vivienda y servicios centran las demandas de las mujeres del medio rural, donde hay déficit de jóvenes

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:53

Comenta

Los pueblos de la provincia, excluida la capital, han ganado un 18,7% de población femenina en los últimos veinte años. Mientras que en 2004 ... había 92.667 mujeres residiendo en municipios vallisoletanos distintos de la urbe, a 1 de enero de 2024 se habían incrementado en 17.325, hasta las 109.992, la última cifra oficial publicada por el INE con base en el Padrón. Esto, que sería una buena noticia, pierde fuerza cuando se desciende al detalle porque el incremento no ha sido homogéneo, sino que está concentrado en unos pocos núcleos del entorno de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los municipios del alfoz concentran el 96% del crecimiento de la población femenina en la provincia

Los municipios del alfoz concentran el 96% del crecimiento de la población femenina en la provincia