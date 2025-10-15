El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La agricultora Carolina Bravo subida a su tractor en Cigales. Iván Tomé
Carolina Bravo, agricultora en Cigales

«Al acabar la carrera tenía claro que me iba a quedar en el campo»

Esta enamorada del mundo rural asegura que «la gente de pueblo es diferente. Son más humildes, más simpáticos»

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:55

La cigaleña Carolina Bravo (Valladolid, 1996) es una enamorada de la vida rural. «Me dedico a la agricultura junto a mi padre», detalla, a quien ... debe en buena medida su vocación porque «siempre iba con él cuando era pequeña». Esa querencia que ha sentido desde la infancia la trasladó primero a sus estudios –es ingeniera agrícola– y después a su trabajo, y en ello continúa desde hace unos años ya como titular de su propia explotación con total satisfacción, cultivando «cereal, leguminosa, oleaginosa y también tengo viñedo», enumera. «Lo hacemos juntos pero él tiene lo suyo y yo tengo lo mío», explica en referencia a su progenitor. «Y todo legal», recalca.

