El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Sandra de Blas en un pinar de Pedrajas de San Esteban. Iván Tomé
Sandra de Blas, empresaria de Pedrajas de San Esteban

«Si tuviera que emprender, volvería a hacerlo en el mundo rural»

Un curso despertó en ella la vocación empresarial y la ha desarrollado desde su pueblo con NaturSnacks

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 06:55

Comenta

Un curso sobre autoempleo le abrió los ojos sobre su vocación con 22 años y ahí sigue, al pie del cañón, más de una década ... después y tras superar «grandes dificultades como la pandemia». La joven emprendedora Sandra de Blas (Pedrajas de San Esteban, 1991) es la propietaria de NaturSnacks, una empresa que se dedica a la elaboración y envasado de fruta deshidratada mediante un sistema 100% natural. Lo hace en su pueblo, porque tenía claro que esa era la mejor opción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  2. 2 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo
  7. 7

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  8. 8 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  9. 9 Vuelca un coche tras colisionar con una furgoneta en la avenida de Zamora
  10. 10

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Si tuviera que emprender, volvería a hacerlo en el mundo rural»

«Si tuviera que emprender, volvería a hacerlo en el mundo rural»