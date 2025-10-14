La Diputación firmará convenios específicos para fomentar el empleo y la contratación femenina

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, este martes durante la presentación del III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural 2025–2028.

La Diputación de Valladolid trabajará junto al tejido empresarial provincial para firmar convenios específicos que fomenten el empleo y la contratación femenina. Así lo trasladó este martes el presidente de la institución, Conrado Íscar, quien presentó el III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural 2025–2028, una iniciativa que da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años para «favorecer la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el medio rural».

Durante la presentación, Íscar subrayó que este plan se presenta este martes, un día antes de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que la Diputación celebra el miércoles en Valoria la Buena, y es un documento «trasversal que afecta a todas las áreas». En este sentido, destacó, según recogió Ical, que «no se trata de una iniciativa aislada, sino de una estrategia integral que impregna todas las políticas de la institución», que «entiende que la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la mujer rural deben ser una prioridad en cada una de las acciones».

El presidente destacó que este nuevo plan tiene como objetivo principal «poner en valor el papel fundamental y primordial de las mujeres a la hora de fijar población en el medio rural» y que «busca afianzar las bases asentadas en los anteriores, pero dando un paso más allá».

De ello, esta tercera edición del plan incluye un total de 66 medidas concretas (frente a las 55 del anterior), organizadas en seis ejes de actuación, además de una medida transversal destinada al diagnóstico, evaluación y seguimiento de la situación de la mujer rural. El documento, de carácter abierto y flexible, se enmarca dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género de la Diputación de Valladolid y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Este Plan de Dinamización va dirigido a todas las mujeres del medio rural de la provincia, un total de 77.044, y se centra especialmente en aquellas que se sitúan en un tramo de edad comprendido entre los 16 y los 65 años (46.226). Tiene como propósito, añadió Íscar, «minimizar la brecha que todavía existe entre el medio rural y el urbano, proporcionando a las mujeres de provincia mejores servicios, nuevas oportunidades, opciones educativas y acceso a tecnologías».

Ventanilla Única Rural

El presidente sostuvo que el nuevo Plan «no es solo un conjunto de medidas, sino una declaración de intenciones y un compromiso firme de la Diputación con el presente y, sobre todo, con el futuro de los pueblos». Así, entre las 66 medidas, Íscar destacó especialmente la puesta en marcha de la Ventanilla Única Rural, un «servicio de información y apoyo cercano». También se contemplan «incentivos y bolsas de empleo exclusivas», con el fin de fomentar la empleabilidad y la corresponsabilidad.

El primer eje se centra en fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral mediante acciones formativas y de orientación. Incluye programas de capacitación en competencias digitales, talleres prelaborales, acreditación de competencias profesionales, convenios con empresas rurales y ayudas a la contratación, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El segundo eje impulsa el emprendimiento femenino a través de la creación de una Ventanilla Única Rural y servicios de mentoría, tutoría y asesoramiento personalizado. También incorpora líneas de ayuda a la financiación, formación en habilidades directivas, fomento de la economía circular, apoyo al relevo generacional y reconocimiento al liderazgo femenino con premios específicos y programas de visibilización.

Por su parte, el tercero promueve la conciliación de la vida personal, laboral y familiar mediante campañas de sensibilización, creación de recursos y programas formativos en igualdad y corresponsabilidad. Se busca impulsar un cambio cultural que involucre a hombres y mujeres en la construcción de un entorno equitativo y sostenible en el ámbito rural.

Conectado directamente con la Agenda 2030, el cuarto eje fomenta la formación en sostenibilidad y medio ambiente, promoviendo foros de discusión y proyectos vinculados al desarrollo rural sostenible, la reforestación, la agricultura y la ganadería con perspectiva de género, tal y como relató el presidente.

A través del quinto eje se persigue difundir las oportunidades de empleo y emprendimiento en el medio rural y dar a conocer los avances en igualdad. Incluye campañas de comunicación, becas de investigación y programas para mejorar el conocimiento sobre la situación de las mujeres empresarias, además de promover el uso del lenguaje inclusivo y la igualdad en la representación institucional.

Por último, el Plan refuerza la visibilidad del trabajo y los logros de las mujeres rurales mediante encuentros, jornadas, canales de networking y eventos de reconocimiento. Se promoverá la presencia femenina en los medios de comunicación, la inclusión de la variable de género en las estadísticas oficiales y el uso del lenguaje inclusivo en todas las acciones institucionales.

Conrado Íscar subrayó que el III Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural «no es solo un documento de trabajo, sino un compromiso firme con el presente y el futuro de la provincia de Valladolid». «Queremos que las mujeres tengan las mismas oportunidades, que puedan desarrollar su talento y que encuentren en sus pueblos el espacio donde crecer personal y profesionalmente», ensalzó.

Igualmente, se presentará también a las mujeres del Consejo Provincial de la Mujer durante los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que tendrán lugar el próximo 15 de octubre en Valoria la Buena, donde conocerán de primera mano los pormenores de esta nueva estrategia provincial de impulso al empleo y al emprendimiento femenino rural.

Grado de ejecución del 91%

Íscar sostuvo que este III Plan se sustenta sobre la base del II, que tenía horizonte 2021–2024 y que ha alcanzado un grado de ejecución del 90,9%, con 50 de las 55 medidas previstas completadas. «Este alto nivel de cumplimiento es la forma tangible de que nuestras políticas han tenido un impacto real y positivo en la vida de muchas mujeres», precisó.

Durante los cuatro años de vigencia, el plan «ha permitido reforzar la visibilización de la mujer rural, mejorar sus expectativas laborales y facilitar nuevas oportunidades de formación, digitalización y emprendimiento». Asimismo, se ha fomentado la colaboración con entidades como la Fundación Universitaria San Pablo CEU y los grupos de acción local (GAL), con el objetivo de extender los programas de apoyo y capacitación a todos los municipios de la provincia.

Las principales características de la mujer rural vallisoletana son consecuencia de la distribución por edades. En Valladolid, del total de los municipios de la provincia, el 26,63% de las mujeres tiene una edad superior a los 65 años; y las que tienen entre 36 y 65 representan más del 50% del total rural, lo que «confirma un perfil mayoritario de edad media». Las jóvenes de entre 16 y 35 años apenas llegan al 18% del total rural, lo que «evidencia la fuga de jóvenes». Por último, las menores de 16 años representan el 2% del total, «lo que constata la baja natalidad».

En cuanto a las tasas de actividad, paro y empleo en el total de municipios, las mujeres de la provincia tienen una tasa de actividad inferior en siete puntos porcentuales a los hombres, mientras que la de paro es superior en 3,67 puntos, con una tasa de empleo inferior a los hombres en 8,6. Esto requiere, según el Plan, necesidades formativas. Desde un punto de vista cualitativo, las mujeres de la provincia «arrastran un importante déficit formativo especialmente en digitalización, Formación Profesional Especializada, emprendimiento y reciclaje laboral para mayores de 45 años», aspectos todos que «limitan su empleabilidad y capacidad de emprendimiento, lo que supone una cobertura dispersa, limitada y poco adaptada a las necesidades reales». En cuanto a la distribución sectorial, el empleo femenino se concentra mayoritariamente en el sector servicios, seguido de la industria y en menor medida la agricultura y la construcción.

Para concluir, los mayores problemas que tiene la mujer en el medio rural para emprender o autoemplearse son «la falta de clientes en zonas despobladas, de información y ayudas, de interés y motivación y pocos sectores disponibles para emprender en el medio rural, ya que los sectores más desarrollados son los de profesiones vinculadas a la construcción y a la agricultura, habitualmente se han sido desempeñados por hombres».