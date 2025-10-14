El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Premiados e invitados antes de recibir los reconocimientos de la Federación Española de la Mujer Rural en Segovia. Antonio de Torre

La mujer rural se viste de gala para reclamar más inversiones en igualdad

El teatro Juan Bravo de Segovia acoge la entrega de los premios nacionales que concede la federación española Femur

El Norte

El Norte

Segovia

Martes, 14 de octubre 2025, 17:46

Comenta

La presidenta nacional de la Federación Española de la Mujer Rural (Femur), Juana Borrego, ha reclamado este martes más esfuerzos inversores en los pueblos por ... parte de las administraciones con el objetivo de igualar en derechos, oportunidades y deberes, tanto personales como laborales, a hombres y mujeres. En esta línea, ha lamentado la carencia de recursos, en particular cuando se trata de hacer frente a la lacra de la violencia machista y de los maltratos, ya sean físicos o psicológicos. La anfitriona de los premios nacionales que concede cada año la organización que lidera, cuya sede radica en la provincia segoviana, ha apostillado en ese mismo tono crítico que «no hay un servicio cercano para ayudar a estas mujeres».

