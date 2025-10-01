El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los premiados por las mujeres rurales. El Norte

Femur premia a Antonio Resines, Sonsoles Ónega, Irma Soriano, Poty y Shaila Durcal

El psicólogo e investigador Carlos Valiente y la mujer rural palentina Petra García completan la lista de galardonados en este 2025

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:52

La Federación Española de la Mujer Rural (Femur) celebrará el Día Internacional de la Mujer Rural con la entrega de la decimonovena edición de sus Premios Nacionales por la Igualdad Mujer y Hombre. Será el martes 14 de octubre en una gala que tendrá lugar en el teatro Juan Bravo de Segovia a las 11:00 horas.

En esta ocasión, el jurado nombrado por Femur ha otorgado los premios al actor Antonio Resines, la periodista Irma Soriano, el coreógrafo Javier Castillo 'Poty', la periodista Sonsoles Ónega, la cantante Shaila Dúrcal, el psicólogo Carlos Valiente y la mujer rural Petra García. Procedentes o amantes del medio rural todos ellos defienden el papel de la mujer en ese ámbito.

Estos galardones distinguen un año más a los hombres y mujeres cuya trayectoria profesional y personal contribuye a visibilizar la aportación de las mujeres en diferentes áreas de la vida: sociedad, economía, cultura, deporte, comunicación, arte… Un trabajo con el que también apuestan por la consecución de la Igualdad entre hombres y mujeres que Femur persigue con su trabajo diario.

«Un año más estamos aquí para celebrar la fuerza, la creatividad y la resiliencia de millones de mujeres que sostienen nuestros pueblos. Sin ellas no habría vida en el medio rural», ha dicho la presidenta nacional de Femur, Juana Borrego, en la presentación de la gala, indicando que «el trabajo de Femur en las últimas décadas, ha ido adaptándose a los tiempos y a las necesidades de las mujeres rurales».

«En esta edición nuestros premios reconocen el trabajo por dar visibilidad al medio rural que se desarrolla desde diferentes ámbitos de la vida. Nos satisface descubrir cómo la lucha por la Igualdad es cada vez más visible y se camina con paso firme y decidido para erradicar las discriminaciones», afirma Borrego.

