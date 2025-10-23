El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Óscar Morencia, junto a su madre al inicio del pasado verano. Miguel G. Marbán

Valladolid

Muere Óscar Morencia, el riosecano que no podía salir a la calle, tras casi dos años en su casa

Su madre, Antonia Castaño, ha expresado con amargura y dolor que «nos hemos sentido olvidados, nadie nos ha hecho caso, como si no existiéramos»

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:51

Dignidad para vivir y dignidad para morir. Es quizás lo mínimo que puede pedir una persona en su paso por la vida. Es sin duda ... lo que deseó Óscar Morencia, de Medina de Rioseco, quien falleció a los 51 años al inicio de esta semana tras casi dos años sin no poder salir de casa después de que no se atendieran las peticiones de sus padres para recibir ayuda de alguien que supiese manejar la oruga salvaescaleras para acceder a la calle desde un segundo piso con más tramos de escaleras de los normales.

