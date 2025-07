El mercadillo de Rioseco estará en verano en el parque Duque de Osuna

El mercado textil de los miércoles vuelve al parque Duque de Osuna, más amplio y con sombra, en cumplimiento de la ordenanza municipal, que establece ... esta ubicación desde San Juan hasta el miércoles siguiente a la celebración de Castilviejo, es decir, las semanas de mayor afluencia de público. Con estas palabras el Ayuntamiento de Medina de Rioseco se hacía eco en sus redes sociales de la instalación del mercadillo semanal en el espacio que marca la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercado Semanal, aprobada en pleno el 7 de noviembre de 2023, en la que se especifica que el mercadillo semanal se ubicará en el parque Duque de Osuna y paseo del Bulevar desde el miércoles posterior a la festividad de San Juan (24 de junio) y en la calle Mayor y plaza, desde el miércoles posterior a la festividad de Castilviejo (8 de septiembre) hasta el miércoles anterior a la festividad de San Juan (24 de junio).

Hay que recordar que la semana pasada los puestos de venta ambulante no se colocaron en el parque Duque de Osuna como medida de protesta por su negativa de abandonar su ubicación en la calle Mayor y la plaza «porque se vende más arriba que abajo», según explicó uno de los vendedores ambulantes, señalando que «la vida está bastante mala y se puede vender un poco más siempre viene mejor». El alcalde, David Esteban, manifestó entonces que «tenemos que cumplir una ley, la ordenanza municipal, que además fue muy consensuada».

Este miércoles el mercadillo se celebraba en el parque Duque de Osuna y paseo del Bulevar, con numerosa presencia de puestos, «porque están tan mal las cosas que no se puede perder ni un mercado», según manifestó uno de los vendedores, señalando que «lo importante ahora es vender», indicando que estarán en este emplazamiento hasta septiembre para regresar a la calle y plaza Mayor. En este sentido, algunos visitantes al mercado señalaban que en verano «está muy bien en este emplazamiento». Por su parte desde la Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina de Rioseco y Comarca la semana pasada se recordó que, cuando se aprobó la ordenanza municipal, su postura fue que el mercadillo se mantuviese durante todo el año en la calle Mayor y plaza por ser más beneficioso para la vida comercial de la localidad. Una idea que también han vuelto a manifestar algunos responsabas de comercios, bares y restaurantes que ven cómo la ubicación del mercadillo en el parque Duque de Osuna hace que la calle Mayor con sus comercios y bares tenga menos afluencia de vecinos y visitantes, notándose en las ventas. No hay que olvidar que este mercadillo recibe no solo la visita de los riosecanos, sino también la de los vecinos de los pueblos de la comarca, en especial en los meses de verano, en los que supone un reclamo para que los veraneantes se acerquen a la Ciudad de los Almirantes llenando la localidad como importante elemento de dinamización económica.