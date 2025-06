Los vendedores ambulantes del mercadillo de Rioseco se niegan a trasladarse en verano al parque Duque de Osuna

Vecinos de Medina de Rioseco y de pueblos de la comarca se han encontrado este miércoles con que no se ha celebrado el tradicional mercadillo ... semanal, que, llegado el verano, se tenía que haber ubicado en el parque Duque de Osuna, según marca la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercado Semanal, aprobada en pleno el 7 de noviembre de 2023, en la que se especifica que el mercadillo semanal se ubicará en el parque Duque de Osuna y paseo del Bulevar desde el miércoles posterior a la festividad de San Juan (24 de junio) y en la calle Mayor y plaza, desde el miércoles posterior a la festividad de Castilviejo (8 de septiembre) hasta el miércoles anterior a la festividad de San Juan (24 de junio).

Este miércoles era el posterior a la fiesta de San Juan. Sin embardo los puestos de venta ambulante han decidido no colocarse en el parque Duque de Osuna como medida de protesta por su negativa de abandonar su ubicación en la calle Mayor y la plaza «porque se vende más arriba que abajo», según explicó uno de los vendedores ambulantes, señalando que «la vida está bastante mala y se puede vender un poco más siempre viene mejor». Además apuntó que la decisión de no bajar al parque Duque de Osuna ha sido tomada por la mayoría de puestos y que se mantendrá, por ahora, hasta poder instalarse en la calle Mayor y plaza durante todo el año. En invierno se suelen instalar en este mercadillo de unos 40 a 50 puestos, subiendo hasta 90 en los meses de verano.

El alcalde, David Esteba, recordó que «la ordenanza se trabajó mucho y satisfizo los gustos de ambulantes, comerciantes de la localidad y público, y que además, por razones de seguridad y amplitud en el momento de más concurrencia, que es el verano, planteaba ese espacio alternativo al ordinario, donde por su estrechez, en su máxima concurrencia estival se complica más una respuesta de emergencia por cualquier índole, estoy hablando desde San Juan y hasta Castilviejo, 2'5 de 12 meses». En este sentido destacó que «aunó las diferentes sensibilidades de una forma interesante», por lo que «entiendo que si hoy no se han ubicado obedece a otras cuestiones». Esteban manifestó que «tenemos que cumplir una ley, la ordenanza municipal, que además fue muy consensuada». El regidor hizo ver que «con las personas que he hablado me han trasladado su conformidad y que el próximo miércoles estarán», y no dejó de recordar las encuestas realizadas, en las que «más de la mitad de los encuestados decían no estar de acuerdo con volver a la calle mayor porque querían estar en el Parque Duque de Osuna». Por su ubicación en la plaza, no olvidó mencionar «el inicio de la obra del centro de salud, que ha arrancado formalmente, donde ya están trabajando por dentro y que será más visible a partir del lunes que viene, momento en el que será más visible con la ubicación de andamiaje total en las fachada».

Desde la Asociación de Empresarios y Profesionales de Medina de Rioseco y Comarca se recordó que, cuando se aprobó la ordenanza municipal, su postura fue que el mercadillo se mantuviese durante todo el año en la calle Mayo y plaza por ser más beneficioso para la vida comercial de la localidad. Una idea que también han manifestado algunos responsabas de comercios, bares y restaurantes. No hay que olvidar que este mercadillo recibe no solo la visita de los riosecanos, sino también la de los vecinos de los pueblos de la comarca, en especial en los meses de verano, en los que supone un reclamo para que los veraneantes se acerquen a la Ciudad de los Almirantes llenando la localidad.

Hay que recordar que en mayo de 2020, tras el confinamiento con motivo de la pandemia, el Ayuntamiento tomó la decisión de que el mercadillo tenía que trasladarse por primera vez en su historia al parque Duque de Osuna para poder cumplir con la normativa vigente en ese momento en cuanto a distancia entre puestos y personas. 16 semanas después, en septiembre de 2021, el mercadillo regresaba a su emplazamiento tradicional tras derogar el Ayuntamiento riosecano el decreto de medidas extraordinarias por la Covid 19 con el paso de la Comunidad de Castilla y León a la situación de riesgo controlado. El inicio de las obras de la plaza Mayor en julio de 2022 volvía a trasladar el mercadillo al parque Duque de Osuna, donde permaneció hasta septiembre de 2024 cuando regresó a la calle Mayor y plaza.

Desde el Ayuntamiento se comunicaba entonces que «tras el correspondiente proceso participativo, la petición expresa de comerciantes y empresarios locales, con el acuerdo con los vendedores ambulantes, la aprobación de ordenanza en pleno, el proceso de solicitudes y la reubicación de los puestos, arranca el mercado semanal como es costumbre en la arteria principal de nuestra localidad». Además, se recordaba que «el mercado se ubicará en la calle Mayor desde septiembre hasta junio, y en el parque Duque de Osuna entre junio y septiembre», a la vez que se agradecía «la comprensión e implicación de todos para que nuestro mercado semanal sea un referente y atractivo en la comarca y en la comunidad». El pleno del Ayuntamiento había aprobado la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercado Semanal el 7 de noviembre de 2023.