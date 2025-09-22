Medina de Rioseco reúne a un grupo de antiguos boinas verdes

Algo en lo que coinciden muchos de los que en su momento hicieron el servicio militar, la popular 'mili', es que, después de un año ... o más fuera de casa, lo mejor que les ha quedado, además de un montón de nostálgicos recuerdos, es un buen número de buenos amigos. Un sentimiento que tienen los amigos que en 1981 hicieron la mili en Tenerife, en el grupo COE 102 de operaciones especiales, conocidos como boinas verdes, y que este fin de semana se han reunido en Medina de Rioseco, donde vive uno de ellos, Jesús Sánchez Acuña, que quiso que la reunión anual de compañeros, llegados de Santander, Valencia, Lérida, Barcelona, Sevilla, Lugo o Medina del Campo, fuera en su pueblo natal.

Un emotivo encuentro que ha servido para que los veteranos boinas verdes conocieran algunos de los tesoros de la Ciudad de los Almirantes, como el Museo de Semana Santa, que visitaron de la mano del presidente de las cofradías riosecanas, Antonio Herrera, quien también les guio por las antiguas puertas de la muralla, conociendo el interior de las monumentales iglesias de Santa María y Santiago.

Además, observaron de cerca en la Capilla de los Pasos Grandes los grandes conjuntos procesionales de la Crucifixión y el Descendimiento, los populares Longinos y Escalera, atentos a las explicaciones del muñidor de la Escalera, Daniel Barrios, quien les narró lo que cada Viernes Santo pasa en ese lugar de tantas emociones. También pasearon por los soportales de la calle Mayor o disfrutaron del entono de la dársena del Canal de Castilla con la fábrica de harinas San Antonio. Además, fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde, David Esteban.

Como no podía ser de otras maneras hubo tiempo para degustar los sabrosos manjares terracampinos, como el lechazo o el chichurro (elaborado con sangre coagulada de cerdo mezclada con ingredientes como arroz y cebolla), que ninguno acertó a saber qué era, sin que faltasen momentos para la amena tertulia, donde traer al presente los mejores recuerdos de un año inolvidable que ya les une, en el que vivieron el 23 F, al día siguiente de jurar bandera, siendo acuartelados durante tres días con el aviso de que en el caso de salir, serían los primeros, durmiendo sobre la cama vestidos y con las botas puestas.

El riosecano Jesús Sánchez Acuña, como organizador de la reunión, manifestó su alegría por el éxito del encuentro ya que «tenía miedo de que no saliera bien, pero todos se han ido encantados y muy contentos», de hecho hay algunos han mostrado su interés por visitar la localidad durante su centenaria Semana Santa.

Fue hace unos años cuando algunos de los compañeros del grupo, tras buscar los contactos del resto de los 50 boinas verdes que coincidieron en Tenerife en aquel 1981, iniciaron estos encuentros anuales, que se han celebrado en Consuegra (Toledo), Tenerife, Valencia, Cataluña o Albacete, entre otras ciudades. Ahora, estos veteranos boinas verdes ya están pensado qué localidad les vuelva a unir en 2026, con el proyecto de que pudiera ser Tenerife, el lugar que le unió a todos de por vida.