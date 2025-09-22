El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los boinas verdes junto al paso del Nazareno de Santiago, del que es cofrade Jesús Sánchez Fernando Fradejas

Valladolid

Medina de Rioseco reúne a un grupo de antiguos boinas verdes

Llegados de Barcelona, Sevilla, Lérida o Valencia, hicieron la mili en Tenerife, en el grupo COE 102 de operaciones especiales

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:10

Algo en lo que coinciden muchos de los que en su momento hicieron el servicio militar, la popular 'mili', es que, después de un año ... o más fuera de casa, lo mejor que les ha quedado, además de un montón de nostálgicos recuerdos, es un buen número de buenos amigos. Un sentimiento que tienen los amigos que en 1981 hicieron la mili en Tenerife, en el grupo COE 102 de operaciones especiales, conocidos como boinas verdes, y que este fin de semana se han reunido en Medina de Rioseco, donde vive uno de ellos, Jesús Sánchez Acuña, que quiso que la reunión anual de compañeros, llegados de Santander, Valencia, Lérida, Barcelona, Sevilla, Lugo o Medina del Campo, fuera en su pueblo natal.

