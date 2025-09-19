Junta y Ayuntamiento de Medina de Rioseco sellan un protocolo para construir 153 viviendas Los trabajos estarán en marcha a finales de 2026

El Norte Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:34 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Medina de Rioseco han firmado un protocolo de colaboración para el desarrollo del sector residencial SUR 09, lo que establece la ordenación de un ámbito de casi 50.000 metros cuadrados y permitirá la construcción de 153 viviendas, con preferencia para jóvenes menores de 36 años.

El objetivo de la actuación es dar respuesta a la elevada demanda de vivienda en la localidad y garantizar la disponibilidad de suelo urbano a largo plazo, cuyas actuaciones de construcción estarían en marcha a finales de 2026, anunció el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la rúbrica.

Además, el sector contará con dotaciones públicas, zonas verdes y viarios, por lo que se impulsará la creación de un nuevo barrio residencial de calidad, sostenible y bien integrado en el entorno urbano de la villa histórica de Medina de Rioseco, informa la Agencia Ical.

Suárez-Quiñones apuntó que el Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) permitirá transformar suelo rústico en urbano, mediante su planificación, calificación y urbanización, con el fin de paliar la carencia de parcelas disponibles en el municipio. De este modo, se asegura la disponibilidad de suelo residencial suficiente para dar cobertura a las necesidades de la población durante un periodo prolongado.

Con esta firma, el consejero aseguró que Medina de Rioseco se incorpora al programa autonómico de desarrollos de suelo residencial en el medio rural en zonas industrializadas con necesidad de vivienda para los trabajadores (programa emprendedores), en el que también participan Aguilar de Campoo (aprobación inminente), Ólvega (en elaboración), Guijuelo (en tramitación municipal) y Ribera del Duero (con varias iniciativas en Peñaranda de Duero, Valbuena y otras localidades).

Programa Emprendedores

El proyecto, que será promovido y ejecutado por Somacyl, contempla tanto la urbanización del sector como el desarrollo paralelo de promociones de vivienda pública en venta y alquiler, atendiendo a la demanda constatada en la localidad. Algunas de estas promociones se integrarán en el programa Emprendedores, diseñado para facilitar el acceso a la vivienda de los trabajadores vinculados a las empresas de la comarca, favoreciendo la retención de talento y la consolidación de población.

Suárez-Quiñones afirmó que esta firma y este proyecto va encaminado a responder a las necesidades de una villa «muy dinámica, con mucho movimiento económico, con industria y con demanda de vivienda», tanto por parte de los jóvenes como de los propios trabajadores de las empresas, ya que hay «escasez en el mercado», precisó en compañía del alcalde, David Esteban.

La actuación en el sector SUR 09 se suma a las ya ejecutadas en la localidad, como la promoción de cinco viviendas unifamiliares adosadas en la calle Marqués de Villagodio, recientemente entregadas, con una inversión de 0,7 millones de euros financiados por la Junta de Castilla y León a través de Somacyl .