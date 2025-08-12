El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo La alcaldesa de Congosta: «Los propios vecinos cogimos las mangueras. Nos sentimos muy abandonados»
La procesión de Santa Clara de Rioseco se celebró en el antiguo convento de clarisas Fernando Fradejas

Medina de Rioseco honra a Santa Clara

La misa y procesión tuvieron lugar en el antiguo convento de clarisas a escasas horas de la partida de los Hermanos Descalzos del Amor Eucarístico, que desde el año pasado habían vuelto a dar vida al centenario cenobio

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 11:02

Como cada 11 de agosto, Medina de Rioseco celebró este lunes la festividad de Santa Clara de Asís. A media tarde, la iglesia del antiguo ... convento de clarisas, a pesar del calor, ante numerosos vecinos, acogió la misa, oficiada por el párroco, Alberto Rodríguez. Más tarde, tuvo lugar la procesión, en la que se portó a hombros la imagen de la santa por el patio del compás.

