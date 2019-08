Medina «pondrá orden» en el empleo del Ayuntamiento con una nueva Relación de Puestos de Trabajo Manifestación de la Policía Local de Medina del Campo por un aumento salarial, en enero. / P. González Los trabajadores cobrarán todos los meses las horas extras y las gratificaciones, según el portavoz del equipo de gobierno PATRICIA GONZÁLEZ Miércoles, 7 agosto 2019, 11:16

El Ayuntamiento de Medina del Campo está dando los primeros pasos para poner en marcha en próximas fecha la tan demandada Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Luis Carlos Salcedo, la concejala delega del área de Personal, Paloma Domínguez, «ya se ha puesto en contacto con dos empresas especializadas en realizar este tipo de trabajos, ya que nuestra intención es la de dar una solución firme a los problemas que este Ayuntamiento arrastra desde hace varios mandatos en materia de personal».

Además de anunciar estos primeros contactos, la edil también salió al paso de las declaraciones realizadas por el grupo mayoritario en la oposición, el PSOE, que ayer denunció que los trabajadores laborales y los funcionarios del Ayuntamiento «no han cobrado los servicios realizados en horas extras y productividades del mes de junio».

«Este retraso en materia de personal del Gobierno actual es patente. Mientras que durante el primer semestre del año tanto las horas extras (gratificaciones) como las productividades se han pagado a los funcionarios en tiempo y forma, desde que Guzmán Gómez es alcalde de Medina del Campo los funcionarios contemplan cómo se pagan con retraso tanto las nóminas como los servicios prestados por horas extras y productividades. Ejemplo de esto es que la nómina del mes de junio fue abonada en julio y las productividades y gratificaciones del mes de junio aún no han sido abonadas», asegura el grupo socialista.

Entre seis y ocho meses

Ante estas declaraciones, Salcedo se mostró sorprendido. «Me asombra que el PSOE hable de dos meses de retrasos en el pago de las productividades cuando ellos han tardado entre seis y ocho meses en pagar tanto a la Policía Local como a la brigada de obras», asegura el portavoz del equipo de gobierno. Los populares recalcan que en un mes y dos semanas que llevan al frente del Ayuntamiento de Medina del Campo «el panorama que nos hemos encontrado en este sentido es muy complicado, ya que nos encontramos con los problemas de intervención para realizar esos pagos». Ante esta situación el equipo de gobierno ha decidido poner en marcha un ciclo de pagos para que todos los meses los empleados municipales cobren las horas extras y gratificaciones a dos meses vencidos. «Todos los meses los trabajadores cobraran las productividades correspondientes sin ningún tipo de paralización», garantiza el concejal Luis Carlos Salcedo.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España critica la hipocresía del PSOE

El PSOE, además, sostiene que «los retrasos en los pagos tienen como gran consecuencia que ni la Policía Local ni los trabajadores municipales podrán ver abonados sus servicios tanto en la Semana Renacentista como en las próximas Ferias y Fiestas de San Antolín, hasta por lo menos el mes de noviembre».

Ante estas declaraciones el delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME), Eduardo Mata Sobrino, concretó que «nos parece una hipocresía por parte del anterior equipo de gobierno que digan cosas que no son ciertas cuando con ellos estuvimos casi seis meses para cobrar las horas extras y las gratificaciones». Este sindicato, que aglutina a más de la mitad de los agentes locales de Medina del Campo, explica que «nos hace mucha gracia que el PSOE diga esto ahora cuando no puede predicar con su ejemplo». «A nosotros, a fechas de hoy, no se nos debe nada de nada, estaba pendiente el mes de junio en horas extras y gratificaciones, pero al no estar creada la junta de gobierno local, que es el ente que autoriza los pagos, no se nos abonó, pero se abonarán este mes de agosto. Nosotros no queremos ser una herramienta política», señala el sindicato policial.

«Hay voluntad»

Respecto a su participación en las labores de seguridad de la Semana y Feria Renacentista y en las Fiestas Patronales de San Antolín, los policías anuncian que realizaran el trabajo que les corresponde. «Hay voluntad por parte del nuevo equipo de gobierno, con el que nos hemos reunido en varias ocasiones, de poner en marcha una RPT, por lo que hasta que veamos lo contrario no retomaremos las paralizaciones, manifestaciones y demás reclamaciones».