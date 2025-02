Medina del Campo pone en marcha una recogida de alimentos para el pueblo saharaui

El pasado lunes 3 de febrero, el Ayuntamiento de Medina del Campo inauguraba la exposición 'Exilio, Esperanza y Resistencia', una muestra fotográfica que describe, a través de instantes, cómo es la vida del pueblo saharaui en el campo de refugiados de Tindouf, en Argelia. Estas ... imágenes no han llegado solas a la localidad, pues se han complementado con una recogida de alimentos no perecederos y de productos de higiene personal en el Centro Cultural Integrado Isabel la Católica. «Se hace bastante hincapié en pañales para niños o compresas para mujeres. Hay cosas que allí se pueden comprar si hay dinero, pero hay otras como estas que ni siquiera tienen», explica Paloma Domínguez, concejala de Servicios Sociales.

Aunque la exposición estará disponible hasta el próximo 14 de febrero, la recogida durará tan solo hasta este viernes 7 de febrero. Y es que, el consistorio se ha unido al proyecto 'Caravana humanitaria 2024/2025' de la mano de la Asociación Vallisoletana Amigos del Pueblo Saharaui; un proyecto subvencionado por la Diputación Provincial que cuenta, además, con la colaboración de otros ayuntamiento como el de Laguna de Duero.

«Ellos no tienen absolutamente de nada. No tienen ganado, ni agricultura. No producen nada. Se alimentan de la ayuda humanitaria que les llega», recalca la edil. Una situación que afecta a más de 173.600 personas en los campamentos de refugiados saharauis. Aunque en un principio su situación en este enclave iba a ser transitoria, ya son cincuenta los años que llevan asentados al suroeste de Argelia. Estas condiciones sitúan a la población en un escenario de carencia de productos básicos, una situación que se ha transmitido de generación en generación y que impacta de manera particular a los niños, mujeres y personas mayores.

Por ello, durante estos días, el consistorio medinense espera recaudar lo máximo posible para hacérselo llegar, ya que a finales de este mes, partirá desde España dos caravanas con productos necesarios para ellos. «Más adelante, en el mes de abril, saldrá otro tráiler», puntúa Domínguez. «La gente es muy solidaria. Lo hemos visto cuando el tema de la DANA de Valencia y estoy seguirá de que vamos a recibir bastantes productos», expresa Domínguez.

Esta acción se completará con una visita de las autoridades locales a los refugiados saharauis. El 24 de febrero, Domínguez acompañada del alcalde, Guzmán Gómez; del concejal de Deportes, Ricardo Coca; de la concejala de Igualdad, Concepción Lucas; de la edil socialista, Ana Galán; y de la líder de Gana Medina, María Jesús Vázquez; y de dos representantes de la Fundación Juntos por una Sonrisa, acudirán a Tindouf para conocer de primera mano la situación. A través de una conferencia podrán conocer los proyectos que aún tienen pendientes por llevar a cabo y decidirán en cuál de ellos podrán colaborar. «La idea es hermanarnos con alguno de ellos y después desarrollarlo», asegura Paloma.

Esta no será la única iniciativa con el pueblo saharaui que florezca en la localidad. Mediante el convenio vigente con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Castilla y León volverán a contar este año con el programa 'Vacaciones en paz'. Esta acción no es nueva para la localidad, pues cuenta con más de veinte años de colaboración. En concreto, el año pasado fueron seis los pequeños que pudieron pasar la época estival en el municipio. «Es algo muy bonito. Durante dos meses les evitamos las altas temperaturas, ya que pueden llegar a alcanzar los cincuenta grados, y nada más entrar en España les hacen un reconocimiento médico; cosa que allí no tienen la oportunidad de hacer», detalla la concejala.

Además, durante este periodo de tiempo, los pequeños cuentan con una «buena alimentación». «En esos dos meses se les va a dar una vida que se vuelven encantados con sus familias», cerciora. Ya son varios los medinenses que han comenzado a interesarse en esta acción. «El plazo para inscribirse ya ha empezado. Las familias que ya han acogido años anteriores han vuelto a solicitar que vuelvan los niños de otros años», adelanta.