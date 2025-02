El adiós de 'Los Loren' a una vida dedicada al cine en Medina del Campo

Corrían los años ochenta cuando los cinco hermanos Lorenzo, naturales de Ataquines, pero afincados en Medina del Campo - y conocidos popularmente como 'Los Loren' - abrían las puertas de una discoteca en la Villa de las Ferias. Esta gran sala de fiestas, ubicada en la calle ... Simón Ruiz, atraía la atención de multitud de vecinos de la comarca que acudían a este espacio todos los fines de semana. En 1996, los hermanos decidieron dar un giro de 180 grados a su negocio y convertirlo en un cine; surgiendo así el Multicines Coliseo. «Las discotecas entonces ya se venían para abajo y los multicines estaban surgiendo», explica Lorenzo Lorenzo Encinas.

Veintinueve años después, 'Los Loren' han bajado la persiana despidiéndose de la dirección de las únicas salas de cine de la localidad para disfrutar de una merecida jubilación. «Nos ha dado mucha pena, pero llega el momento que tiene que tomar la decisión. Lo hemos dejado porque yo soy el hermano mayor y tengo 78 años y el pequeño va a hacer ya los 70 años», comenta Lorenzo.

Ahora, será Javier Margareto el encargado de seguir dando continuidad al séptimo arte en la localidad. «Tenemos cines en Palencia y el Ávila y Medina nos pillaba a medio camino. Nos venía muy bien por la situación», asegura. El palentino conocía de antemano a la familia Lorenzo. «Tenemos relación desde hace muchísimos años. Nos dijeron que se querían jubilar, que querían buscar a alguien para llevarlo y nos preguntaron si nos interesaba. Vinimos a verlo y vimos que eran unos cines que estaban bien y que tenían posibilidades de mejorar», expresa.

Y es que, para Margareto, este mundillo no es nada nuevo, pues cuenta con una amplia experiencia en el sector audiovisual. «Somos la tercera generación. Empezó mi abuelo, después mi padre y ahora lo llevo con mis hermanos», detalla. «Nací en un cine. He vivido encima de uno toda la vida hasta que me casé», añade.

Para los antiguos gerentes ha sido un alivio saber que Javier se iba a hacer cargo de ello. «Se lo hemos puesto muy fácil porque lo que queremos es que siga el cine. No queremos que se cierre», menciona Lorenzo. Pasarán de gestores a propietarios, y de regentes a clientes. «De toda la vida, me ha gustado mucho el cine», asegura. «Los cines siguen vivos, o van a seguir vivos en Medina del Campo, porque la familia Lorenzo ha querido que así sea», puntúa el palentino.

Margareto no solo dará un lavado de cara a las instalaciones, sino que presentará ciertas novedades a los medinenses. «Antes no se vendían entradas por internet, y ahora sí. Vamos a tener información con pantallas digitales a actualizar la proyección y el sonido. No es que estuviese mal, pero vamos a ajustarlo un poco para darle una mejor calidad, con un procesador de sonido para que la experiencia sea mucho mejor», indica. Además, plantean más días de apertura, más sesiones y un cambio en el día del espectador. Pasará del jueves al miércoles, con un precio más bajo, y emplearán el cuarto día de la semana para crear un cineclub. «Estará enfocado en proyectar esas películas que por tener solo cuatro salas es más difícil que lleguen. Son películas de calidad que también son comerciales», manifiesta.

Con todos estos cambios, Javier está «convencido» de que Medina del Campo va a responder muy bien a esta nueva apertura. Una inauguración que verá la luz en escasa horas, pues los Multicines Coliseo levantarán de nuevo la verja el viernes 7 de febrero. Aunque no esperan realizar ningún acto especial, adelantan que abrían con «películas totalmente actuales y de estreno». Una de ellas será 'El 47', un film que cuenta con catorce candidaturas a los Premios Goya. «No había pasado por Medina y nos parecía increíble, porque es una película que tenía que estar aquí», cerciora Margareto.

Sin duda, pondrán toda la carne en el asador y todos los conocimientos que tienen «de otras plazas». «Iremos viendo qué películas funcionan mejor, aunque tenemos bastantes estadísticas de todos estos años. Pero veremos in situ qué horarios pueden ser recomendables o qué tipo de cine», explica el nuevo gerente.

Si bien, en escasas semanas Margareto se estrenará a los grande. Y es que, el Multicines Coliseo participará en la 38 Semana del Cine de Medina del Campo, entre el 7 y el 15 de marzo. «Desde el primer momento el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotros para hacer lo mismo que se ha hecho otros años. Estamos encantados de colaborar. Desde aquí ya voy solicitando que no solo sea en una sala o una sola sesión al día, sino que igual se pueden hacer muchas otras codas. Nosotros estamos totalmente abiertos a ello», anota el palentino.

Ampliar Entrada de los Cines Coliseo de Medina del Campo Yaiza Cobos

Javier ve por delante un gran futuro al cine de Medina del Campo. «Nuestra idea no es para corto plazo. Nosotros siempre pensando en el largo plazo, y así no hemos hecho con todos los negocios que tenemos», destaca. Considera que este servicio «tiene plenamente cabida» en la localidad y anima a los vecinos acudir al mismo para poder continuar su curso. «Si viene la gente lo podremos mantener abierto, sino pues no se podrá. Pero nuestra idea es estar muchos años», declara.

Y no es de extrañar que tenga una gran éxito en la localidad, pues 'Los Loren' ya lo lograron años atrás. «Había muchos domingos, que a las ocho de la tarde, colgábamos un cartel anunciando que no quedaban entradas. Se llenaban las cuatro salas», afirma Lorenzo. Incluso, alguna proyección desató la locura en el municipio. «Con Titanic se nos desbordó. Y cuando empezaron las películas en 3D como Avatar también», sostiene.

Sin embargo, con la irrupción del covid y la llegada de nuevas plataformas el cine aflojó un poco. «Lo notamos cuando salieron las películas que se ponían en DVD en las televisiones; se notó un bajón fuerte. Luego se fue recuperando otra vez. Cuando vino la pandemia cayó y después ha vuelto a subir», anota.

Con la nueva etapa de los Multicines Coliseo en marcha, Medina del Campo mantiene viva su tradición cinematográfica gracias a la dedicación de 'Los Loren' y la apuesta de Javier Margareto por el futuro del séptimo arte en la localidad. La modernización de las instalaciones y la ampliación de la oferta prometen devolver a las salas la magia de tiempos pasados, atrayendo a un público apasionado de nuevas experiencias en la gran pantalla.