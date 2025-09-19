El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Boceto de la escultura que inmortalizará en Mayorga la Procesión Cívica del Vítor El Norte

Mayorga conoce cómo será el monumento en homenaje al Vítor

El escultor, Roberto Manzano, presenta a los vecinos el boceto de la escultura, que, con una altura de 5 metros y seis bloques de piedra, se colocará en la plaza de Santa María, muy cerca de donde cada año pasan los pellejos ardiendo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:02

A escasos días de que Mayorga viva el 27 de septiembre su noche más mágica con la celebración de la Procesión Cívica del Vítor, ... la localidad acaba de conocer cómo será la escultura que inmortalizará la centenaria tradición de quemar pellejos para recordar la llegada en 1752 al municipio de la segunda reliquia de Santo Toribio de Mogrovejo. Se pretende que a lo largo de 2026 la escultura esté terminada e instalada en la plaza de Santa María de la localidad terracampina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2

    La inesperada despedida de Iván
  3. 3 Muere atropellado por un tractor en la localidad de Adalia
  4. 4 Conduce con cinco colchones apilados en el techo del coche en pleno centro de Valladolid
  5. 5

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  6. 6

    Ofrece 200 euros por recuperar un iPhone «perdido o robado» en Cantabria y localizado en Valladolid
  7. 7

    Las quejas de un centenar de vecinos de un edificio de Laguna: «Llevamos semanas sin tele y meses sin poder cerrar el garaje»
  8. 8 Viva Suecia anuncia un segundo concierto en Valladolid: cuándo y cómo conseguir las entradas
  9. 9 Muere un hombre en un incendio forestal en Villarejo de Órbigo
  10. 10 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mayorga conoce cómo será el monumento en homenaje al Vítor

Mayorga conoce cómo será el monumento en homenaje al Vítor