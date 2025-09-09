El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Escultura de Santo Toribio de Mogrovejo en Mayorga M. G. M.

Mayorga será en 2026 el centro del Año Jubilar Diocesano de la Santidad

La Santa Sede ha concedido este jubileo en el tercer centenario de la canonización del mayorgano Santo Toribio de Mogrovejo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:48

El tercer centenario de la canonización del mayorgano Santo Toribio de Mogrovejo nos va a permitir, gracias a la concesión de la Santa Sede, celebrar ... en 2026 un Año Jubilar de la Santidad». Son las palabras con las que este lunes el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, anunciaba la concesión en la Catedral de Valladolid durante la homilía de la solemne misa pontifical de la Virgen de San Lorenzo, en unas palabras en la que señaló que el Año Jubilar «tendrá como centro a Mayorga y la Tierra de Campos».

