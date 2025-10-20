Licitada la construcción de una pasarela peatonal sobre la N-601 en Boecillo Facilitará una conexión segura a pie entre las urbanizaciones y el núcleo urbano

Concentración de los vecinos de Boecillo para reivindicar la construcción de la pasarela peatonal, en 2022.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por algo más de tres millones de euros (IVA incluido) las obras de construcción de una pasarela peatonal sobre las carreteras N-601 y CL-600 en la localidad vallisoletana de Boecillo.

El objetivo, según una nota del Gobierno recogida por Ical, es garantizar la seguridad vial y la conectividad peatonal entre las urbanizaciones situadas al norte del municipio y el núcleo urbano, eliminando los cruces a pie a través de las carreteras citadas y los traslados en vehículos.

Esta actuación, cuyo anuncio próximamente se publicará en el BOE, se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 130 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Valladolid.

La estructura proyectada consiste en una pasarela peatonal de 417 metros de longitud y tres metros de anchura, con acceso desde la urbanización Pago del Nogal y desembarco en la zona verde del sector 11 de Boecillo.

Desplazamientos a pie

La estructura estará formada por 15 vanos metálicos, apoyados sobre pilas de hormigón. Además, el acabado del tablero, con resina antideslizante, y la instalación de iluminación LED antivandálica permitirán un uso seguro y confortable, incluso en horario nocturno.

Actualmente, numerosos desplazamientos diarios entre las urbanizaciones y el centro urbano de Boecillo se realizan a pie, cruzando de forma irregular las carreteras N-601 y CL-600. Esta situación supone un riesgo elevado tanto para peatones como para conductores, al no existir pasos habilitados en condiciones de seguridad.

