El juzgado investiga el presunto trato vejatorio a una bebé en una guardería de Medina

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Medina del Campo ha abierto una investigación tras la denuncia de una madre por presuntos ... tratos vejatorios de dos monitoras de la escuela infantil Castillo de Colores de Medina del Campo hacia su bebé de once meses. Los hechos se remontan a mediados del pasado mes de diciembre, momento en el que la mujer interpuso una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional y aportó unos audios en los que incluía pruebas de lo que consideraba como trato inapropiado hacia su hija.

Según fuentes conocedoras del caso, ante las sospechas de que le ocurría algo a su bebé (su estado fue empeorando conforme avanzaban los días), quien acudió por primera vez a esta escuela infantil de propiedad municipal aunque de gestión privada a mediados de noviembre, la mujer decidió ocultar una pequeña grabadora en el interior de un muñeco que llevaba siempre consigo la niña. Gracias a ello obtuvo grabaciones de lo que sucedía en el interior del centro infantil durante tres días consecutivos.

En los audios, a los que ha tenido acceso este medio, se oyen llantos constantes de niños, frases malsonantes e incluso referencias al país de origen de algunos de ellos («tiene la cabeza muy dura, los marroquís sois muy duros»). «Calla, coño», espeta una de las trabajadoras en un momento determinado a la bebé, que no para de llorar y a la que dirigen frases como «eres más pesada» o «me estás poniendo un dolor de cabeza, qué niña más tonta». También se oyen, en un tono elevado, expresiones como «el almuerzo y a callar, hombre ya» o «qué hostia la doy».

Entre las expresiones, dirigidas tanto a la propia bebé como a otros menores de la escuela infantil, se pueden escuchar «qué pesadilla de niña, Dios», «te voy a dar un yogur a ver si te callas», «tienes un tortazo» o «tú no la mires, ya verás que pronto se la pasa, como si no estuviera».

La Policía Nacional, tras la escucha de aproximadamente doce horas de grabaciones, ha determinado que «se utiliza un lenguaje agresivo hacia los niños», dirigiéndose a ellos «en tonos elevados y a gritos» y con un trato «en ocasiones despectivo».

Asimismo, el atestado policial refleja la utilización de «expresiones no apropiadas para menores» («hombre, tanta bobada que tenemos encima, hacen hijos bobos») y la falta de «palabras de consuelo cuando lloran» («grita más, que no te oímos» o «como me toques las narices, a la zona VIP»). «Hay ocasiones que llegan a utilizar la indiferencia hacia ellos con el fin de que se calmen y llegan a imitar el llanto de la niña a modo de burla, no proporcinándole consuelo», añaden los agentes en su informe.

Al tener sospechas de que algo le sucedía a la pequeña (antes de colocar la grabadora), los familiares la llevaron en varias ocasiones tanto al servicio de Urgencias como al de Pediatría, llegando a determinar consecuencias en la bebé como afonías continuas, alteraciones en el sueño o llantos excesivos.

Una instrucción en fase inicial

La Policía Nacional remitió el atestado al juzgado y en estos momentos el procedimiento está en fase «prácticamente inicial», según las mismas fuentes. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Medina del Campo instruye las diligencias previas para determinar si los hechos son o no constitutivos de un presunto delito.

El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, asegura que, tras tener conocimiento de los hechos, se reunieron con la empresa adjudicataria, que «ha contratado a más personal para reforzar la seguridad y asegurarse DE que no hay nada extraño». «El servicio es municipal, pero está licitado y adjudicado a una empresa, por lo que no tenemos nada que ver con los trabajadores ni con el procedimiento», explica el regidor, al tiempo que asevera que «al tratarse de un tema tan delicado y hasta que no haya una resolución por parte del juzgado, no nos posicionamos ni opinamos».

Asimismo, Guzmán Gómez anticipa que también se han «interesado por la familia presuntamente afectada» e insiste en que «lo más importante es que la niña está bien». «Eso nos tranquiliza», concluye el alcalde. La denunciante ha confirmado los hechos, si bien ha preferido no hacer declaraciones por el momento, hasta que la investigación esté más avanzada.

Este medio ha intentado contactar con la empresa que gestiona la citada escuela infantil, si bien no ha obtenido ninguna respuesta.