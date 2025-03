Las dos niñas localizadas semidesnudas en un supermercado seguirán tuteladas por la Junta

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Palencia, Marisol González, ha desestimado la pretensión de la madre de que le ... sean entregadas las dos menores que el 10 de febrero de 2024 acudieron semidesnudas y sucias a un supermercado de la calle Diagonal, en el barrio de San Antonio de la capital palentina, y ha resuelto que las niñas, que contaban con 6 y 8 años en el momento de los hechos y que están acogidas temporalmente por la Fundación Mensajeros de la Paz, continúen bajo la tutela de la Junta de Castilla y León. La vista oral por la custodia de las dos menores se celebró el pasado 29 de enero y la magistrada-juez considera ahora en su resolución que «no hay base» para que las dos menores regresen con su progenitora, Cristina C., de 44 años en el momento de los hechos.

Durante la vista oral, su abogado recalcó que Cristina C. tiene firmado desde el mes de septiembre del año pasado un plan de intervención con los Servicios Sociales que le ofrece una red de apoyo para poder contar con una vivienda y un trabajo dignos, y que el problema radicaba fundamentalmente en el padre de las dos menores, que tenía 59 años en el momento de los hechos y que fue encontrado muerto el 30 de octubre del año pasado en una habitación que tenía alquilada en la zona de la avenida de Santander. El letrado de Cristina C. insistió en que desde la Asociación para la Protección del Menor (Aprome), en cuyo punto de encuentro familiar la madre ve a las menores una vez a la semana, aseguran que Cristina C. «se desvive» por sus hijas, y subrayó además que, desde que las dos menores están acogidas por la Fundación Mensajeros de la Paz, su evolución escolar está siendo muy negativa. Por su parte, la Junta de Castilla y León se opuso a la entrega de las dos menores a la madre, si bien consideró que el objetivo es que, con apoyos, las niñas puedan volver más adelante con su madre, tesis que compartió la Fiscalía de Palencia.

Los hechos se remontan al 10 de febrero de 2024, cuando las dos menores acudieron semidesnudas y sucias a un supermercado de la calle Diagonal, en el barrio de San Antonio, a comprar comida por orden de su padre. «Una de ellas iba con un chaleco con los brazos desnudos, sin más ropa por arriba, y la otra, con una abrigo que no sabía atarse y tampoco llevaba nada más por arriba. Zapatos sí que llevaban, y vestidas de cintura para abajo, también. Las vimos que estaban comprando con el carrito y que iban con el dinero, pero pensamos que venían con sus padres. Cuando vimos que no, les preguntamos que dónde estaban. Nos dijeron que su papá estaba en casa y entonces ya llamamos a la Policía Nacional», señaló a este periódico días después de los hechos la responsable del supermercado.

Tras localizar el domicilio de las menores, los agentes se trasladaron a la vivienda, donde comprobaron que se encontraba en un absoluto estado de insalubridad, con basura, suciedad e incluso insectos. En el interior de la vivienda estaba el padre de las menores, que fue detenido y puesto en libertad por necesidades médicas, no sin antes informarle de las advertencias legales respecto a la obligación de comparecer ante el juzgado y de la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

Cristina C., que se encontraba fuera de la ciudad, fue detenida un día después a su regreso de Madrid, adonde aseguró que fue en busca de trabajo, y tras ser puesta a disposición judicial, quedó en libertad con cargos. Las niñas, una vez reconocidas y acreditado su buen estado de salud por los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Río Carrión de Palencia, quedaron a disposición de los Servicios Sociales.

La madre de las dos niñas insiste en que en el germen de todos los problemas estaba en su expareja, encontrado sin vida el 30 de octubre del año pasado. Asegura que fue víctima de violencia de género durante dos años y que le denunció el 13 de febrero de 2024, dictando la titular del Juzgado número 6 de Palencia orden de prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, de comunicarse con ella y la inmediata salida del domicilio. Cristina C. ya le había denunciado anteriormente y retiró la denuncia «porque se puso enfermo y me daba pena».

Es la segunda vez que a Cristina C. le quitan la tutela de las niñas. Recuperó a las dos menores en septiembre de 2023, pero su pareja volvió a tener problemas con el alcohol y de salud. «Desde entonces hubo insultos, maltrato... Yo aguantaba porque si denunciaba, él decía que me mataba o que le hacía daño a las niñas. Por miedo seguí adelante», apostillaba la madre de las dos menores.