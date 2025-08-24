Juego y fatiga en el encierro campero de Torrelobatón

El encierro campero celebrado este domingo en Torrelobatón, transcurrió en líneas generales, con normalidad. Dos toros de la ganadería El Palo de Tordesillas, fueron protagonistas ... de la jornada. El primero ofreció juego y emoción a los caballistas y otro, sin embargo, no puedo completar el recorrido previsto.

Los animales fueron soltados desde el pago de Carremediana, donde los caballistas comenzaron a guiar a la manada. El primero de los toros respondió a las embestidas y bajó con fuerza hasta la carretera, lo que permitió a jinetes y público disfrutar de un encierro vibrante.

Incluso llegó a adentrarse en el asfalto, ofreciendo escenas de gran espectacularidad antes de ser reconducido con los bueyes hacia el embudo y, finalmente, al corral de la ganadería.

El segundo toro, sin embargo, no estuvo tan animado. Los caballistas, que intentaron conducirle hacia el recorrido, finalmente decidieron retirarlo de la carrera.