El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos de la Diputación de Valladolid intervienen en el incendio en el interior del solar. Bomberos Diputación
Valladolid

El incendio en un solar de Montemayor afecta a una nave agrícola

La rápida intervención de los vecinos, antes de la llegada de los equipos de extinción, evitó que las llamas ocasionaran mayores daños

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:27

Pese al susto inicial que se llevaron este sábado los vecinos de Montemayor de Pililla (localidad que se encuentra inmersa en la celebración de sus ... fiestas patronales) no hubo que lamentar males mayores tras el incendio que se originó poco antes de las dos y media de la tarde en un solar ubicado en la calle Lanchas del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  5. 5

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal
  6. 6

    El Real Valladolid se pega un fiestón ante el Almería
  7. 7 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  8. 8 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  9. 9

    «El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»
  10. 10 Búscate en la grada del José Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El incendio en un solar de Montemayor afecta a una nave agrícola

El incendio en un solar de Montemayor afecta a una nave agrícola