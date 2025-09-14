El incendio en un solar de Montemayor afecta a una nave agrícola

Pese al susto inicial que se llevaron este sábado los vecinos de Montemayor de Pililla (localidad que se encuentra inmersa en la celebración de sus ... fiestas patronales) no hubo que lamentar males mayores tras el incendio que se originó poco antes de las dos y media de la tarde en un solar ubicado en la calle Lanchas del municipio.

«Ha sido la rápida intervención de los vecinos, que acudieron con cubos y mangueras, la que ha logrado contener el fuego hasta la llegada de los bomberos forestales y de las dotaciones de bomberos de Diputación y la que ha hecho posible que el fuego no fuera a más, porque al lado hay una vivienda y una nave agrícola», comenta el alcalde Montemayor, Noel Serna, tras lo ocurrido.

El incendio se inició en un solar con numerosos enseres en el interior como maderas apiladas y material de obra que actuaron de combustible para unas llamas que alcanzaron varios metros de altura y afectaron la parte exterior de la nave agrícola al arder varios metros de panel sándwich.

Hasta la zona se desplazaron además de varios bomberos forestales, cuatro dotaciones del servicio de bomberos de Diputación que emplearon unas dos horas en dar por extinguido este fuego que puso en vilo a los vecinos de la localidad durante varias horas por temor a que se extendiera a las zonas de cultivo aledañas y por su cercanía a varias viviendas.