El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vingegaard conquista la Bola del Mundo y sentencia la Vuelta
Varios agentes de Policía Nacional, en la calle Santiago de Valladolid. Alberto Mingueza

Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid

La mujer había retirado las alarmas de seguridad de trece prendas, que guardó en un bolso que tambien había robado

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:59

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron este viernes en Valladolid a una mujer como presunta autora de un delito de hurto, después de ser sorprendida en un conocido establecimiento comercial de la capital cuando trataba de llevarse diversas prendas de ropa cuyo valor superaba los 500 euros, según informaron fuentes policiales. La intervención se produjo a raíz de un aviso a la sala CIMACC 091, que movilizó a una patrulla uniformada hasta el comercio. Allí, los vigilantes de seguridad tenían retenida a una mujer a la que habían sorprendido intentando abandonar el edificio con ropa escondida en un bolso que también había robado.

Los vigilantes decidieron realizar un seguimiento discreto y la sorprendieron saliendo por la rampa del garaje público con 13 prendas dentro del bolso. La sospechosa había retirado o inutilizado las alarmas de seguridad de los artículos para evitar ser detectada en los arcos de salida. Los policías nacionales realizaron un registro de sus pertenencias para comprobar si portaba más objetos sustraídos y hallaron las llaves de un vehículo.

Noticias relacionadas

Herida una mujer tras volcar su coche en un pueblo de Soria

Herida una mujer tras volcar su coche en un pueblo de Soria

Detenido dos veces el mismo día por sendos incidentes en el albergue municipal

Detenido dos veces el mismo día por sendos incidentes en el albergue municipal

La mujer reconoció que su coche se encontraba estacionado en el aparcamiento del establecimiento. Al dirigirse hasta él, los agentes no encontraron más efectos robados, pero sí localizaron en su interior a una perra de raza caniche. Dado que la arrestada manifestó que no había nadie que pudiera hacerse cargo del animal durante su detención, la Policía Nacional solicitó la presencia de una dotación de la Policía Municipal de Valladolid, que trasladó al can a los servicios veterinarios para garantizar su atención y cuidado.

Finalmente, la mujer fue detenida y trasladada a dependencias policiales, donde prestó declaración. Posteriormente, los agentes pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. Tras ser informada de la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerida, la mujer quedó en libertad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  5. 5

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  6. 6 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  7. 7

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  8. 8 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  9. 9 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid

Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid