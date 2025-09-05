Detenido dos veces el mismo día por sendos incidentes en el albergue municipal Por la mañana amenazó a los transeúntes y rompió mobiliario urbano y por la tarde se enfrentó a un usuario del albergue y a una monitora

Agentes de Policía Nacional detuvieron en la tarde del jueves, como presunto autor de un delito de daños en el albergue municipal de Valladolid y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, a un hombre que ya fue detenido esa misma mañana por una dotación de la Policía Municipal por protagonizar otro incidente en el mismo albergue.

Según informó la Policía Municipal en un comunicado remitido a Ical, el primero de los sucesos tuvo lugar durante la mañana del jueves, 4 de septiembre, cuando una dotación de la Policía Municipal fue comisionada al paseo de Extremadura de Valladolid, donde se encuentra el albergue municipal, donde un hombre muy alterado estaba amenazando a los transeúntes y rompiendo el mobiliario urbano.

Cuando los agentes municipales llegaron e identificaron a este varón, usuario del albergue, no cesó en su actitud y siguió amenazando a los allí presentes. También había roto varios bancos de mobiliario urbano y, dada la beligerancia del hombre, los agentes le inmovilizaron para evitar que agrediese a otras personas o a sí mismo.

Los policías lo trasladaron, con el fin de que pudiera ser atendido y tranquilizado, en primer lugar al centro médico de Arturo Eyres y, posteriormente, al Hospital Universitario Río Hortega. En ambos sitios, este hombre siguió insultando y amenazando al personal médico y durante los traslados, ocasionó daños en el vehículo policial.

Finalmente los agentes, dadas las circunstancias, procedieron a la detención del hombre como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia, amenazas y daños. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad en la tarde de ese mismo día.

Nuevos altercados

Una vez que este hombre quedó en libertad, se dirigió nuevamente al albergue municipal, donde otra vez originó un altercado. En concreto, amenazó de muerte a otro de los usuarios del centro con el que parecía tener desavenencias personales. Una monitora del albergue se llevó al amenazado al interior del edificio, mientras que el presunto autor se abalanzó tras ellos, rompiendo el cristal de una puerta de una patada cuando intentaba alcanzarlos.

Varios usuarios del albergue intentaron contener a duras penas al hombre, mientras otra monitora del centro llamaba a la sala CIMACC 091 para solicitar presencia policial en el lugar. Cuando la sala tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, dio aviso y, rápidamente, en el lugar se personaron dos indicativos de la Policía Nacional uniformados, en concreto un radio patrulla que estaba realizando labores preventivas de seguridad ciudadana y una dotación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Valladolid.

El presunto autor se había dado a la fuga antes de la llegada de los agentes de Policía Nacional, que se entrevistaron con las monitoras para que les relataran lo ocurrido y recabar la descripción del varón, con la que lo localizaron en la calle Cáceres. Los policías conminaron verbalmente al hombre para que se detuviese, quien mantuvo una reiterada desobediencia hacia los policías y un incremento constante de agresividad hacia los mismos, que finalmente pudieron inmovilizarlo.

Tras esto, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de daños y otro delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, y lo trasladaron a dependencias de la Policía Nacional para su custodia. El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó nuevamente su libertad.