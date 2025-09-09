El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los bomberos del parque de Medina de Rioseco, durante las labores de extinción del incendio. El Norte
Valladolid

Un incendio cerca del aeropuerto de Villanubla quema «unas 50 hectáreas de cereal cosechado»

Medios del Ayuntamiento de Valladolid, de la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León participaron en las labores de extinción

M. A.

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:46

«Se han quemado unas 50 hectáreas de tierra de cultivo cosechado y varias pacas de paja». Este es el balance que hacen los bomberos ... del parque de Valladolid del incendio que en la tarde de este martes les obligó a intervenir en Navabuena, un enclave cercano al aeropuerto rodeado por los municipios de Mucientes, Villanubla, Zaratán, Villalba de los Alcores, La Mudarra, Valdenebro de los Valles, Medina de Rioseco y Peñaflor de Hornija.

