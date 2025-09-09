Un incendio cerca del aeropuerto de Villanubla quema «unas 50 hectáreas de cereal cosechado»

«Se han quemado unas 50 hectáreas de tierra de cultivo cosechado y varias pacas de paja». Este es el balance que hacen los bomberos ... del parque de Valladolid del incendio que en la tarde de este martes les obligó a intervenir en Navabuena, un enclave cercano al aeropuerto rodeado por los municipios de Mucientes, Villanubla, Zaratán, Villalba de los Alcores, La Mudarra, Valdenebro de los Valles, Medina de Rioseco y Peñaflor de Hornija.

El aviso llegó por parte de personal militar del aeropuerto de Villanubla, efectivos que se encargaron de intervenir en primera instancia para evitar el avance de las llamas. No obstante, pronto acudieron al lugar los Bomberos del parque de Valladolid, que llegaron con una bomba forestal y una bomba nodriza. También se personaron medios forestales de la Junta, con dos tanquetas de medio ambiente y un helicóptero. Además, llegaron bomberos de la Diputación, del parque de Medina de Rioseco, que acudieron con una bomba forestal y una nodriza.

Los bomberos del parque de Valladolid apuntan que el frente del incendio «era bastante largo y podía entrar en la base e interferir en el aeropuerto», razón por la que no se escatimaron esfuerzos para tratar de controlarlo y evitar que pasara de las tierras de cultivo a otros espacios, algo que lograron los numerosos efectivos desplegados.