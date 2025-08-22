El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Municipio de Villardefrades, lugar en que se ha producido el accidente. Rodrigo Ucero

Valladolid

Herido el ocupante de un turismo tras salirse de la vía en Villardefrades

Una vez abandonada la la carretera A-6, el coche recorrió varios metros hasta detenerse debajo de un puente cercano

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57

Una persona resultó herida cuando se salió de la vía con su turismo, concretamente en el kilómetro 217 de la A-6, a su paso por Villardefrades (Valladolid), y quedar detenido el vehículo posteriormente debajo de un puente de la misma autovía, según informa la agencia Ical citando fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Como consecuencia de este hecho, ocurrido sobre las 16:20 horas de esta misma tarde, la persona herida resultó inconsciente, según los alertantes que dieron parte de la situación a los servicios de emergencia, si bien más tarde se recuperó y pudo ser extraído con éxito y a salvo del vehículo siniestrado.

Hasta el lugar se desplazaron con rapidez agentes de la Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios de Sacyl para socorrer a la persona herida, de la que se desconocen más datos, así como su estado de salud actual.

