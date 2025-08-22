Herido el ocupante de un turismo tras salirse de la vía en Villardefrades

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57 Comenta Compartir

Una persona resultó herida cuando se salió de la vía con su turismo, concretamente en el kilómetro 217 de la A-6, a su paso por Villardefrades (Valladolid), y quedar detenido el vehículo posteriormente debajo de un puente de la misma autovía, según informa la agencia Ical citando fuentes del Servicio de Emergencias 112.

Como consecuencia de este hecho, ocurrido sobre las 16:20 horas de esta misma tarde, la persona herida resultó inconsciente, según los alertantes que dieron parte de la situación a los servicios de emergencia, si bien más tarde se recuperó y pudo ser extraído con éxito y a salvo del vehículo siniestrado.

Hasta el lugar se desplazaron con rapidez agentes de la Guardia Civil de Tráfico y medios sanitarios de Sacyl para socorrer a la persona herida, de la que se desconocen más datos, así como su estado de salud actual.

