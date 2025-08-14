Herido el conductor de un camión tras volcar en Cabezón de Valderaduey El varón quedó atrapado en el interior de la cabina a causa del accidente

El Norte Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 14:08 Comenta Compartir

El conductor de un camión ha resultado herido esta mañana tras el vuelco de su vehículo en el kilómetro 10 de la VA-931, en Cabezón de Valderaduey (Valladolid). El herido ha quedado atrapado en el interior de la cabina, aunque se desconocen más datos al respecto, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió a las 07.31 horas una llamada que alertaba del accidente de tráfico, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Villalón de Campos.

Finalmente, el herido, que transportaba azúcar, ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.