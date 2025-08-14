Herido el conductor de un camión tras volcar en Cabezón de Valderaduey
El varón quedó atrapado en el interior de la cabina a causa del accidente
Valladolid
Jueves, 14 de agosto 2025, 14:08
El conductor de un camión ha resultado herido esta mañana tras el vuelco de su vehículo en el kilómetro 10 de la VA-931, en Cabezón de Valderaduey (Valladolid). El herido ha quedado atrapado en el interior de la cabina, aunque se desconocen más datos al respecto, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.
La Sala del 1-1-2 recibió a las 07.31 horas una llamada que alertaba del accidente de tráfico, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Villalón de Campos.
Finalmente, el herido, que transportaba azúcar, ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.