El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Máxima preocupación en Sanabria por la cercanía del incendio de Orense
Los bomberos ayudan al conductor del camión tras el accidente. @BomberosDip_VLL

Herido el conductor de un camión tras volcar en Cabezón de Valderaduey

El varón quedó atrapado en el interior de la cabina a causa del accidente

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:08

El conductor de un camión ha resultado herido esta mañana tras el vuelco de su vehículo en el kilómetro 10 de la VA-931, en Cabezón de Valderaduey (Valladolid). El herido ha quedado atrapado en el interior de la cabina, aunque se desconocen más datos al respecto, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y recogidas por Ical.

La Sala del 1-1-2 recibió a las 07.31 horas una llamada que alertaba del accidente de tráfico, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias (Sacyl), que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Villalón de Campos.

Finalmente, el herido, que transportaba azúcar, ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  2. 2 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  3. 3 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  4. 4

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  5. 5 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  6. 6

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  7. 7 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  8. 8

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  9. 9 Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica
  10. 10

    Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Herido el conductor de un camión tras volcar en Cabezón de Valderaduey

Herido el conductor de un camión tras volcar en Cabezón de Valderaduey