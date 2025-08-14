Dos heridos tras una colisión en el acceso a la Urbanización El Soto de Aldeamayor Pese a un primer aviso al 112 de una persona atrapada en el interior, ambos implicados se encontraban conscientes

El Norte Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 11:15

La colisión entre dos vehículos en el cruce que da acceso a la Urbanización El Soto, de Aldeamayor de San Martín se ha saldado con dos heridos leves tras el impacto que ha tenido lugar en el punto kilométrico 1, de la VA-200, en el acceso de la A-601.

Aunque en un principio los servicios de emergencias del 112 fueron alertados de una persona atrapada en el interior de uno de los vehículo afectados por el impacto, a la llegada de los bomberos de la Diputación de Valladolid se comprobó que ambos implicados se encontraban fuera de sus respectivos vehículos, conscientes y con heridas leves, por lo que fueron atendidos 'in situ' por el personal de Sacyl, que se desplazó hasta el punto del accidente, así como varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico.