El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Vuelven a sus casas los vecinos evacuados de nueve municipios por el incendio de Puercas
Imagen de archivo de una ambulancia en Valladolid. Carlos Espeso

Dos heridos tras una colisión en el acceso a la Urbanización El Soto de Aldeamayor

Pese a un primer aviso al 112 de una persona atrapada en el interior, ambos implicados se encontraban conscientes

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:15

La colisión entre dos vehículos en el cruce que da acceso a la Urbanización El Soto, de Aldeamayor de San Martín se ha saldado con dos heridos leves tras el impacto que ha tenido lugar en el punto kilométrico 1, de la VA-200, en el acceso de la A-601.

Noticias relacionadas

Accidente de chapa y pintura en el puente de Hispanoamérica con un camión implicado

Accidente de chapa y pintura en el puente de Hispanoamérica con un camión implicado

Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago

Dos detenidos tras avisar a la Policía de su mutua agresión en la calle Santiago

Aunque en un principio los servicios de emergencias del 112 fueron alertados de una persona atrapada en el interior de uno de los vehículo afectados por el impacto, a la llegada de los bomberos de la Diputación de Valladolid se comprobó que ambos implicados se encontraban fuera de sus respectivos vehículos, conscientes y con heridas leves, por lo que fueron atendidos 'in situ' por el personal de Sacyl, que se desplazó hasta el punto del accidente, así como varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  2. 2

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  3. 3 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  4. 4 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  5. 5 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  6. 6

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  7. 7

    Más cachés para los conciertos de las fiestas de Valladolid: esto cobrarán Dani Fernández, Beret y Vanesa Martín
  8. 8 Abel Ramos, alma del motoclub de La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  9. 9 Dos detenidos en Valladolid por intentar agredir a los policías que pretendían identificarlos
  10. 10

    El Gobierno sale al contraataque por los incendios y Puente se reafirma: «No voy a dar un paso atrás»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dos heridos tras una colisión en el acceso a la Urbanización El Soto de Aldeamayor

Dos heridos tras una colisión en el acceso a la Urbanización El Soto de Aldeamayor