Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo

Triste final tras siete días de angustiosa e incansable búsqueda para dar con el paradero de José Antonio Izquierdo, el hombre natural de Camporredondo que ... el pasado sábado a mediodía salió con su bicicleta desde Valladolid, donde residía, para dirigirse a su pueblo natal, donde se le había perdido la pista desde entonces.

Poco después de las nueve de esta mañana se confirmaba la peor de las noticias al trascender que ha sido hallado el cuerpo sin vida del hombre de 69 años muy cerca, a unos 100 metros, del punto donde se encontró su bicicleta el mismo día que desapareció.

«Es una noticia muy triste pero era esperado por los días que iban pasando y sin tener noticias de él», lamenta Javier Izquierdo, el alcalde de esta pequeña localidad de 150 vecinos que se ha volcado para encontrar a José Antonio. Precisamente, en la zona donde ha sido hallado esta mañana el hombre «ya se había rastreado previamente con todos los medios, con drones, con los helicópteros, personal e incluso perros, habíamos pasado por ahí pero es verdad que se trata de una zona de mucha maleza que ahí puede llegar a los dos metros por lo que se ha complicado verlo», ha explicado el regidor.

Ante la noticia de la desaparición de José Antonio y en un intento por facilitar las tareas de búsqueda -que se llevaron a cabo de forma diaria durante toda la semana- el propio alcalde había mandado al personal municipal desbrozar la zona cercana al arroyo. «Lo han encontrado a unos cinco metros de donde habíamos desbrozado, una pena no haber podido dar con él mucho antes, sobre todo por la familia», señalaba el regidor tras conocer la noticia del hallazgo de José Antonio «tan cerca» de donde han estado mirando.

La localidad se ha despertado hoy con la peor noticia en medio de la celebración de sus fiestas patronales. «Vamos a decretar un día de luto oficial por él y trasladamos las condolencias a la familia y allegados», apunta Izquierdo. De hecho, su hija Rocío se había volcado en la búsqueda y había pedido colaboración ciudadana para poder encontrar a su padre lo antes posible.

Finalmente, el hombre ha aparecido cerca de la zona de pozas, en una extensión de pinar y a escasos metros de un arroyo situado a las afueras del municipio donde estuvo buscando el pasado domingo el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil después de que las primeras batidas organizadas por tierra y aire resultaran infructuosas.

Sin signos de violencia

De hecho, han sido numerosos los medios empleados durante esta semana en la que se ha coordinado de forma diaria un amplio dispositivo de búsqueda establecido por Guardia Civil y con la colaboración de familaires, vecinos y voluntarios. Desde el inicio de las jornadas de búsqueda además de los GEAS, y miembros de la USECIC que emplearon un dron térmico, agentes del SEPRONA, medios aéreos y personal de protección civil han participado estos días para dar con José Antonio.

Esta mañana, uno de los agentes de la Guardia Civil que participaba en la batida ha localizado el cuerpo que no presentaba signos de violencia aparentes y ha informado del hallazgo a la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid y la médico forense que será el encargado de realizar la autopsia que determinará las posibles causas de la muerte de José Antonio.