Urgente Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
Una de las jornadas de búsqueda. En detalle, José Antonio Izquierdo. El Norte
Valladolid

Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo

José Antonio Izquierdo, salió el pasado sábado desde Valladolid en su bicicleta y finalmente ha sido hallado este sábado durante una batida

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:56

Triste final tras siete días de angustiosa e incansable búsqueda para dar con el paradero de José Antonio Izquierdo, el hombre natural de Camporredondo que ... el pasado sábado a mediodía salió con su bicicleta desde Valladolid, donde residía, para dirigirse a su pueblo natal, donde se le había perdido la pista desde entonces.

