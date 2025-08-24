Encierro entretenido con buenas carreras y sin heridos en Serrada

Serrada celebró este domingo un movido encierro matinal donde corredores y público salieron satisfechos. Tres toros y una vaca, de la ganadería Taru, realizaron carreras ... rápidas y sin ningún tipo de incidentes. A la una del mediodía empezaba el encierro con la suelta del primer toro, un astado de capa negra bragado, que bajó la calle hasta la plaza muy rápido, lo que facilitó que algunos corredores pudieran realizar unas bonitas carreras.

Minutos después, se dio la suelta al segundo toro, también de capa negra. Bajó un poquito más de despacio que su hermano y fue mirando más a las talanqueras.

El tercero, de capa castaña, salió menos animado en rapidez, pero una vez pisó la arena cogió calle abajo hacia la plaza y volvió sobre sus propios pasos hacia el lugar donde había salido y allí acudió a varios cites de algunos mozos que le recortaron. Fue un bravo toro que ya había salido en la tarde noche del sábado y había cogido a dos personas sin herirlas.

Después de un rato y viendo que el novillo no tenía intención de bajar a la plaza, se dio suelta a los bueyes, lo que hizo que se pudieran ver otra bonita carrera. Para acabar el encierro se soltó una vaca para la gente más joven, que también provocó momentos entretenidos.

En definitiva, un encierro limpio ante numeroso público y donde no hubo que lamentar ningún herido. La noche anterior se había celebrado otro festejo, esta vez con las calles completamente abarrotadas, en el que hubo dos heridos leves al ser arrollados por el toro sin más consecuencias que unos varetazos y unas magulladuras.

Un acierto por parte de la corporación municipal ha sido esparcir arena en todo el recorrido del encierro, lo que protege más a los animales y permite que el espectáculo gane en calidad.