Uno de los tres toros recorre el camino hacia la plaza.

Uno de los tres toros recorre el camino hacia la plaza. Jaci Navas

Valladolid

Encierro entretenido con buenas carreras y sin heridos en Serrada

Público y corredores disfrutaron de un festejo matinal con tres toros y una vaca de la ganadería Taru

Miguel Á. Rochas

Serrada (Valladolid)

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:35

Serrada celebró este domingo un movido encierro matinal donde corredores y público salieron satisfechos. Tres toros y una vaca, de la ganadería Taru, realizaron carreras ... rápidas y sin ningún tipo de incidentes. A la una del mediodía empezaba el encierro con la suelta del primer toro, un astado de capa negra bragado, que bajó la calle hasta la plaza muy rápido, lo que facilitó que algunos corredores pudieran realizar unas bonitas carreras.

