La emoción y diversión del día de las peñas ponen el mejor fin a las fiestas de Mayorga

Las fiestas de Mayorga de 2025 en honor a Santo Toribio de Mogrovejo ya son historia. Un año más, la celebración del día de ... las peñas puso punto final este martes a las actividades del programa festivo que se han venido celebrando desde el pasado 26 de septiembre y que han registrado una gran participación y afluencia de visitantes por el buen tiempo y por su coincidencia con fin de semana.

En el quinto y último día de las fiestas, por la mañana se celebraba la presentación y bendición de los niños nacidos desde septiembre de 2024, hijos del pueblo, a Santo Toribio en su ermita. Más tarde, se acompañaba al Vítor desde el Ayuntamiento hasta la casa de la familia que lo custodia el resto del año, conocida como Los Garatos. El traslado de las reses desde los corrales a la plaza de toros dio lugar en la plaza del Rollo a una gran paellada de hermandad en la que las peñas invitaron a vino, destacando la gran participación. Por la tarde, la plaza de toros acogió el día de las peñas con divertidos juegos tradicionales, algunos como el de ruedas o el sogatira sin vaquillas, otros como el fútbol-vaca, el pañuelo o el de las cajas con el gran aliciente de estar presente una vaquilla, provocando divertidas situaciones y más de un buen revolcón. Como es costumbre, la actividad se abrió con el tradicional paseíllo de las peñas conocido como el despejen o el chunda, tanto de niños como de adultos, en el que, al ritmo que marca la música, con cachas o palos, se va golpeando a una mayor colocada en el centro, mientras se canta el pasodoble que dice a su inicio «vamos a los toros, ven morena, ven» y que finaliza con un «son las tradiciones que hay que mantener». Una tradición que avisa que el festejo va a comenzar y que también se hace en los festivales, novilladas y encierros.

Además, se llevó a cabo el concurso de limonadas, tortillas y, como novedad de este año, de empanadas, y se realizó un bingo popular, antes que tuviera lugar la entrega de premios, todo bajo la organización de la comisión de peñas, en una responsabilidad que cada año va rotando con el fin de trabajar con el Ayuntamiento para mejorar el programa de fiestas. Una comisión de peñas que este año ha organizado actividades como los juegos autóctonos, hinchables y pintacaras infantiles, la invitación a la parva después del Vítor con degustación de chocolate y churros, el recorrido de peñas, conocido como Minivítor, o el día de las peñas, que, una vez más, en todo un clásico de las fiestas, llenó las gradas del coso taurino portátil con un gran ambiente festivo.

Tras el día de las peñas tuvo lugar el traslado de reses desde la plaza de toros a los corrales, con el que se llegó en el coso taurino a la verbena con la discomovida Eclipse y al fin de fiesta con el himno del santo y la traca final. El alcalde de la localidad, David de la Viuda, hizo un balance muy positivo de las fiestas, de las que destacó la gran afluencia de visitantes, en especial el primer día y la noche del Vítor, que «estuvo llena de cientos de fotógrafos y visitantes, que acogieron nuestra fiesta y nuestra tradición». Además, quiso también señalar que «un año más no ha habido ningún incidente en los festejos taurinos, que han sido de gran calidad, tanto la novillada de la tarde del 28 como la mixta del 29, así como todas las capeas, con un ganado muy bueno». Tampoco se olvidó el regidor de ensalzar todas las verbenas, que «se han llenado de mayorganos y visitantes».

Ahora, los mayorganos ya esperan que otro año sea septiembre, que vuelvan a salir los pellejos ardiendo del Vítor a la calle para ensalzar a Santo Toribio, que se instale de nuevo el coso taurino en la plaza de España, que los astados recorran la calle Derecha, en unos días muy esperados donde la devoción y la emoción se unen a la diversión y la alegría. Por ahora, las manchas de pez sobre el suelo de las calles les recordará a lo largo del particular año de Mayorga que ya queda menos.