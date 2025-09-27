El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las llamas de los pellejos al arder iluminaron un año más la noche de Mayorga

Ver 20 fotos
Las llamas de los pellejos al arder iluminaron un año más la noche de Mayorga Aída Barrio

El fuego regala a Mayorga la mágica noche del Vítor

Miles de personas asisten a la centenaria tradición de quemar pellejos en honor al patrón de la localidad, Santo Toribio de Mogrovejo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:16

En un verano lleno de dolorosos incendios, con catastróficas consecuencias, con miles de hectáreas calcinadas, con infinitas pérdidas de todo tipo, incluyendo vidas humanas, este ... sábado el fuego mostraba en Mayorga su cara más amable en una larga noche en la que volvió a tomar la calle, pero esta vez para revelar su milenaria esencia más mágica y cultural, su mítica atrayente vistosidad, su inherente calidez con motivo de la celebración de la centenaria Procesión Cívica del Vítor, en la que, un año más, cientos de pellejos ardieron para recordar aquel lejano 27 de septiembre de 1752 cuando llegó a la localidad la segunda reliquia de Santo Toribio de Mogrovejo. El fuego hacía a los mayorganos el más maravilloso de los regalos con su noche más querida y hermosa, que, al ser sábado, reunió a miles de visitantes.

