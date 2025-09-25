«El Vítor es lo más emocionante que vivimos, es un sentimiento difícil de explicar»

David de la Viuda, alcalde de Mayorga

Miguel García Marbán Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:17

Mayorga ya espera vivir los días más importantes del año con la celebración de las fiestas patronales en honor a Santo Toribio de Mogrovejo, en las que una vez más brillará con luz propia el 27 de septiembre la Procesión Cívica del Vítor con cientos de pellejos iluminado la noche mayorgana. El alcalde, David de la Viuda, espera que el santo patrón «interceda por todos estos días y el resto del año».

¿Cómo se presentan las fiestas de Santo Toribio de 2025?

Intensas sería la palabra que mejor las define. Ya hemos tenido este pasado fin de semana tres días muy intensos y ahora llega el plato fuerte, donde no paramos.

¿Hay alguna novedad en el programa?

Como siempre digo, Mayorga tiene los horarios muy fijos en la programación y cualquier novedad cuesta, pero hemos apostado por traer una macrodiscoteca que era muy demandada por los más jóvenes por primera vez, Astama ha organizado una jornada de toreo de salón con el torero Joselillo y contaremos con unos espectáculos infantiles por las tardes con un nuevo formato que esperamos que gusten a los más peques.

Unas fiestas en las que el gran protagonismo lo volverá a tener el Vítor. ¿No es así?

Así es. El Vítor es el pilar fundamental de estas fiestas. Todo gira en torno a esa noche del 27 de septiembre, lo previo y lo posterior, ya que es nuestra tradición.

¿Qué es el Vítor para un mayorgano?

Cada uno podrá dar su opinión, pero la mía es que para cualquier mayorgano que queme es lo más emocionante que vivimos, es un sentimiento difícil de explicar.

-Además este año con el aliciente de que el Vítor tendrá una escultura.

Esperamos poderla tener colocada el año que viene si todo va como debería. Es una escultura del gran Roberto Manzano, espectacular, donde se ve reflejado lo que es el Vítor y con un toque moderno, con geometría, que hace que cobre sentido.

¿Qué repercusión va a tener para la localidad?

En Mayorga presumimos todo el año de nuestra fiesta del Vítor, a cualquier visitante le explicamos lo que son las manchas de pez de la calle o por qué están, y con esta estatua podremos seguir presumiendo, pero siendo más visual para todo el que la vea y lo pueda conocer un poco más.

Una escultura que llegará a Mayorga en el Año Jubilar Diocesano de la Santidad en el 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio.

Eso es. Seremos sede junto a Perú del Año Jubilar Diocesano de la Santidad por el aniversario de la canonización, como ya se ha comunicado, y es un elemento más que, como decía, esperemos ir con los plazos bien y contar con la escultura.

¿Qué va a suponer para Mayorga?

Supondrá ser más conocidos a nivel provincial, en primer lugar, y todo lo que sea que Mayorga tenga difusión, será positivo, y qué mejor que gracias a nuestro vecino más internacional como fue nuestro patrón.

¿El Ayuntamiento mayorgano organizará un programa especial?

Desde luego. Llevamos meses trabajando con un grupo de vecinos en la organización de todo un año en torno a la figura de Santo Toribio.

¿Cómo describiría la tradición del Vítor en pocas palabras?

Una noche donde la devoción es el motor, donde se juntan la oscuridad de la noche con la luz del fuego. Una atracción visual digna de conocer.

¿La coincidencia con el hecho de que sea sábado hace pensar en que se quemarán más pellejos y habrá más visitantes?

Sin ninguna duda. Siendo sábado es normal que sea muy multitudinario, sobre todo padres con niños.

¿El otro pilar de las fiestas son los festejos taurinos?

Nuestros festejos taurinos son el segundo eje de nuestras fiestas, así es.

¿De nuevo van a destacar por la calidad de las ganaderías?

Eso esperamos, contamos con ganaderías de buen renombre, tanto con novillos como con vacas. Su presencia es clave, pero tienen que valer para el festejo que se celebre.

¿Las noches también suelen destacar por excelentes conciertos?

Seguimos apostando por buenos grupos o verbenas de todos los tipos, mas roqueros, mas electrónicos, mas clásicos, que todo el mundo tenga al menos una para disfrutar al máximo de su estilo.

A falta de menos de dos años para las elecciones de 2027, ¿qué proyectos tiene pendiente su Ayuntamiento??

Dos proyectos claves para mi son la vivienda y poder crear el Museo del Vítor o su centro de interpretación.

¿Algo que pedir a las administraciones?

Que nos ayuden todo lo posible a seguir adelante en una tierra que ha de ser tierra de oportunidades.

¿Desea hacer una invitación??

Claro que sí. Mayorga siempre ha sido, es y será acogedora por naturaleza, esperamos a todos los que deseen visitarnos con los brazos abiertos.

-¿Un deseo y un ruego para las fiestas?

Que no pase nada y transcurra todo lo mejor posible y que Santo Toribio interceda por todos estos días y el resto del año.

PROGRAMA

Viernes, 26 de septiembre

13:30 h. Desfile de Cabezudos. Plaza de España.

16:30 h. Salida desde el Ayuntamiento para buscar al Vítor y acompañarlo hasta la ermita de Santo Toribio.

16:45 h. Solemnes vísperas. Ermita de Santo Toribio.

17:30 h. Chupinazo en la plaza de España y desfile de peñas por la calle Derecha.

18:30 h. Encierro al estilo de Mayorga. Calle Derecha.

21:00 h. Charanga El Pendón. Salida desde El Arco.

23:00 h. Quema del Cubo. Plaza del Rollo.

24:00 h. Actuación del grupo Waykas. Plaza del Rollo.

Sábado, 27 de septiembre

9:00 h. Diana floreada a cargo de Los Fogatos.

10:00 h. Santa misa. Ermita de Santo Toribio.

12:00 h. Santa misa. Ermita de Santo Toribio.

17:30 h. Procesión. Ermita de Santo Toribio.

19:00 h. Actuación musical de Lorena Escribano. Plaza del Rollo.

22:00 h. Procesión Cívica del Vítor. Ermita de Santo Toribio.

24:00h. Espectáculo de fuegos artificiales. Plaza de España.

04:00h. Llegada del Vítor y canto de la salve y el himno. Ermita de Santo Toribio. Invitación de las peñas a tomar La Parva. Plaza del Rollo.

Domingo, 28 de septiembre

11:00 h. Misa de acción de gracias. A continuación, abrazo al santo. Ermita de Santo Toribio.

11:30 h. Encierro infantil con carretones. Calle Derecha.

11:30 h. Puesta de barreras. Plaza de Toros.

11:45 h. Acompañamiento al Vítor desde la Ermita de Santo Toribio al Ayuntamiento desde donde presidirá los actos festivos.

12:00 h. Traslado de reses de los corrales a la plaza de toros y suelta de vaquillas.

13:00 h. Animación en el vermú con la charanga V3. Salida desde la plaza de toros.

17:00 h. Novillada sin picadores para los novilleros Alejandro González, Álvaro Briones, Ruiz de Palazón y Diego Ortega.

19:00 h. Suelta de vaquillas, con concurso de tablero y cesto, y traslado de reses desde la plaza de toros a los corrales.

20:00 h. Actuación infantil con Baila con la granja. Parque del Rollo.

23:00h. Actuación del grupo La rebelión. Palza del Rollo.

Lunes, 29 de septiembre

11:00 h. Misa por todos los difuntos del pueblo. A continuación, abrazo al santo. Ermita de Santo Toribio.

11:30 h. Encierro infantil con carretones. Calle Derecha.

12:00 h. Traslado de reses desde los corrales a la plaza de toros y suelta de vaquillas.

13:00 h. Baile vermú. Centro Cultural Mayorgano.

17:00 h. Novillada mixta. Para el rejoneador Adrián Venegas y los novilleros Adrián Gabella y Héctor Mucientes. Plaza de Toros.

19:00 h. Suelta de vaquillas y traslado de reses desde la plaza de ros a los corrales.

20:00 h. Espectáculo de animación musical La aventura canina. Parque del Rollo.

20:45 h. Recorrido de peñas. (Minivítor). Amenizado por la charanga Los 4 Gatos.

24:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Versus. Plaza del Rollo.

Martes, 30 septiembre

11:00 h. Misa. Presentación y bendición de los niños hijos del pueblo a Santo Toribio

nacidos desde septiembre de 2024. Imposición de medallas. A continuación, abrazo al santo. Ermita de Santo Toribio.

11:50 h. Acompañamiento al Vítor desde el Ayuntamiento hasta la casa de la familia que lo custodia.

12:00 h. Traslado de reses desde los corrales a la plaza de toros.

15:00 h. Paellada popular de hermandad en el parque del Rollo.

17:00 h. Día de las Peñas. Plaza de Toros.

20:00 h. Traslado de reses desde la plaza de toros a los corrales.

20:30 h. Verbena a cargo de la discomovida Eclipse. Plaza de Toros.

24:00 h. Fin de fiesta, cantando el himno a Santo Toribio y traca final. Plaza de Toros. Al finalizar, verbena.