El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El nuevo carril bici del Camino Viejo de Simancas. Aida Barrio

Más de dos kilómetros de carril bici ya unen Valladolid y Simancas a falta de rematar varios accesos

La senda bidireccional, de dos 2,5 metros de amplitud, está operativa pero sin rebajes en algunas de las conexiones entre el pavimento para los ciclistas y la calzada

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:14

Listo para usarse, a falta de rematar los accesos a los diferentes edificios y espacios que se ubican a lo largo de los dos kilómetros ... y medio de vial ciclista que ya conectan y permiten la circulación a dos ruedas entre el término municipal de Simancas y Valladolid. Desde la calle París, en el final del barrio de El Peral, el pavimento verde ya discurre por debajo del paso elevado de la VA-30 y a lo largo del Camino Viejo de Simancas. De forma intermitente, en cierto sentido, todavía con media decena de accesos que guardan el anterior pavimento -que sí se ha renovado en otras intersecciones- y donde las conexiones de la senda presentan desniveles en los bordillos, sin que haya una suerte de rampa para aligerar las subidas y bajadas, que por el momento son abruptas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  2. 2

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  3. 3 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  4. 4 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  5. 5

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  6. 6

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  7. 7 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  8. 8

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  9. 9

    Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más de dos kilómetros de carril bici ya unen Valladolid y Simancas a falta de rematar varios accesos

Más de dos kilómetros de carril bici ya unen Valladolid y Simancas a falta de rematar varios accesos