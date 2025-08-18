Más de dos kilómetros de carril bici ya unen Valladolid y Simancas a falta de rematar varios accesos

Listo para usarse, a falta de rematar los accesos a los diferentes edificios y espacios que se ubican a lo largo de los dos kilómetros ... y medio de vial ciclista que ya conectan y permiten la circulación a dos ruedas entre el término municipal de Simancas y Valladolid. Desde la calle París, en el final del barrio de El Peral, el pavimento verde ya discurre por debajo del paso elevado de la VA-30 y a lo largo del Camino Viejo de Simancas. De forma intermitente, en cierto sentido, todavía con media decena de accesos que guardan el anterior pavimento -que sí se ha renovado en otras intersecciones- y donde las conexiones de la senda presentan desniveles en los bordillos, sin que haya una suerte de rampa para aligerar las subidas y bajadas, que por el momento son abruptas.

Así, el carril bici del Camino Viejo de Simancas está ya operativo y es accesible después de que la intervención para completarlo se reanudara a inicios de este año tras varios meses paralizada. La obra permaneció parada hasta que fue desbloqueada en Junta de Gobierno el pasado mes de diciembre. El problema surgió cuando la primera adjudicataria, Gecosa, abandonó la obra tras entrar en concurso de acreedores. En este desbloqueo de final de año también se incluyó el último tramo de la vía ciclista, completando los metros hasta el barrio de El Peral, donde se une con el resto del carril bici del entorno y de la ciudad.

La primera adjudicación, en abril de 2023, fue por un importe de 1.657.542 euros, con un plazo inicial de ejecución de nueve meses y los operarios volvieron a trabajar en los primeros compases de 2025. Las obras avanzaban en abril allanando el terreno de la vía ciclista en El Peral y rematando los márgenes más allá de la VA-30. A lo largo de dos kilómetros y medio, la senda circula en un ancho de dos metros y medio adosada a una acera peatonal, que también se ha finalizado. Además, se ha mantenido la calzada de dos carriles y de 3,50 metros cada uno.

De esta forma, el nuevo ramal ciclista comienza en la calle París, en la parte izquierda de la calzada en dirección Simancas, donde en sus primeros metros ya cruza la carretera a través de un nuevo paso de cebra y desde donde avanza en la misma margen hacia fuera de Valladolid y hasta el término municipal. Este primer paso peatonal ya es en sí relevante porque además facilita el cruce y abre una nueva posibilidad a los viandantes, que antes solo tenían la opción de esperar a que no hubiera tráfico y cruzar la carretera o, si lo hacían de forma correcta, buscar el siguiente paso, ubicado a 200 metros de distancia del nuevo. El caso es que la senda discurre desde aquí, de forma paralela a uno de los parques de El Peral para después avanzar por debajo del viaducto de la VA-30. El carril bici cuenta también con varias zonas estanciales y pavimentación de un 80% de la calzada y señalización vertical, así como el pintado de nuevas marcas viarias, según se informó en su momento.

Este miércoles, desde el Grupo Municipal Socialista criticaron el, por el momento, aspecto final de la actuación. «El carril bici presenta desniveles de varios centímetros en sus conexiones, lo que dificulta su uso seguro. Aunque el asfaltado final no se ha realizado, no se han procurado rampas provisionales, lo que impide que la infraestructura pueda utilizarse en condiciones óptimas de seguridad durante estos meses», criticaron. Frente a esto respondió desde el equipo de Gobierno el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona. «Todavía es una obra no recibida y todas estas cuestiones están todavía pendientes de resolver. Ya se está hablando con la empresa sobre cómo cubrir y corregir estos saltos y desperfectos, que estaban previstos terminar con el tratamiento de asfalto, pero que ahora tendrán que esperar a que se pueda hacer el trabajo completo en la calzada. Por tanto, se realizará una intervención provisional para dejarlo sin peligro y en uso», matizó el edil.

Sobre los últimos remates, Zarandona también indicó que recibirán en septiembre la parte que corresponde al resto de la obra a excepción de la calzada, donde se incluyen puntos como las redes de abastecimiento o la iluminación. «Esto es lo que se hará ahora a inicios de septiembre. Vamos a dejar una obra exitosa, un carril bici en uso», defendió el concejal de Urbanismo y Vivienda. Junto con la propia senda, también se intervendrá en la calzada. «Lleva sin hacerse ningún trabajo allí desde hace treinta años y se ha visto que las bandas de rodadura han hecho que el firme esté fracasado, también por el paso de vehículos de grandes dimensiones que circulan por aquí. Sería una irresponsabilidad no intervenir», zanjó el edil, quien también recriminó a la oposición que el carril bici fue proyectado y adjudicado por el antiguo equipo de Gobierno sin conexión con el resto de la red ciclista de Valladolid.